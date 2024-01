A Sony chega à CES 2024 e sua aposta é a criatividade tecnológica em ambientes virtuais

Imagem: Sony | Sony estará presente na Consumer Electronics Show - CES 2024, mas sua participação será peculiar, com um foco em tecnologia, mas com um toque especial.

Confirmado! O Grupo Sony está participando da Consumer Electronics Show, CES 2024, que acontecerá em Las Vegas, Nevada, a partir desta terça-feira, 9 de janeiro, com um foco particular.

Uma vez que todas as suas atividades girarão em torno do tema "Powering Creativity with Technology", algo que poderia ser traduzido como "Tecnologia que potencializa a criatividade", e começou com uma conferência específica sobre essa abordagem.

Kenichiro Yoshida, presidente e CEO da Sony Group Corporation, subiu ao palco na conferência de imprensa da Sony que ocorreu a partir de segunda-feira, 8 de janeiro, antes da abertura da exposição ao público.

Começou seu discurso contando que, como empresa de entretenimento criativo, a Sony sempre colocou as pessoas no centro da criatividade e se comprometeu a ser uma força positiva através do empoderamento dos criadores.

Na apresentação, também foram mostradas as diferentes tecnologias que sustentam essas iniciativas. Desde tecnologia para criação até a interação com os fãs e a expansão de espaços para alcançar emoções.

Além disso, a Sony está trabalhando para reduzir o impacto ambiental de sua exposição ao reutilizar os materiais do ano passado e adotar um design que reduz o uso de estruturas de grande escala.

Torchlight e o futuro na produção através de ambientes virtuais

Como cereja no bolo, a Sony apresentou o Torchlight, um novo espaço inovador de visualização avançada que conta com a mais recente tecnologia proprietária das empresas do Grupo Sony em colaboração com o Unreal Engine da Epic Games, a ferramenta 3D em tempo real mais aberta e avançada do mundo.

Torchlight permite aos cineastas criar cenas digitais antes da fotografia principal em um ambiente virtual prático que utiliza o Unreal Engine e câmeras virtuais, e inclui o conjunto de ferramentas Virtual Production Tool Set, que conecta perfeitamente ambientes virtuais com a produção no set usando a câmera de cinema digital VENICE da Sony.

Além disso, os criadores terão acesso a diversas tecnologias proprietárias da Sony, incluindo o sistema móvel de captura de movimento "mocopiTM". Essas tecnologias, entre outras, são incorporadas ao fluxo de trabalho do Torchlight e apoiam os criadores a liberar sua criatividade em tempo real.

A empresa também aproveitou para apoiar o crescimento da Produção Virtual, uma nova forma de produção de conteúdo, desde o seu desenvolvimento tecnológico até o fornecimento de soluções de produção.

Neste campo, a Sony combina avanços em suas tecnologias de imagem, detecção e visualização, e faz uso da reprodução em tempo real através de motores de jogo.

Pixomodo, Sony PCL e SPE oferecem serviços criativos de ponta a ponta e infraestrutura cênica em todo o mundo para abranger todo o processo de produção, desde a pré-produção e filmagem no set por meio da Produção Virtual até a pós-produção.

O futuro da Sony está bastante focado no uso desse tipo de tecnologia.