Os possíveis rostos tecnológicos envolvidos na ilha de Jeffrey Epstein: Bill Gates, Elon Musk, entre outros

O caso de Jeffrey Epstein, traficante sexual e financeiro encontrado morto em sua cela em agosto de 2019, continua abalando a sociedade, incluindo o mundo da tecnologia.

Recentemente, foram revelados novos documentos judiciais associados ao caso, o que fez ressurgir uma lista que inclui mais de 200 nomes relacionados ao bilionário.

E apesar de alguns encontros terem sido públicos, o alcance de suas relações com Epstein continua sendo objeto de especulações, especialmente quando se trata de figuras notáveis da tecnologia como Elon Musk, Bill Gates e outros.

Elon Musk e sua citação legal

De acordo com o Washington Post, o CEO da Tesla, X e SpaceX, Elon Musk, foi convocado para fornecer registros de comunicações entre Epstein e JPMorgan nas Ilhas Virgens.

Esta cita também buscava esclarecer a natureza de qualquer relação, aconselhamento ou interação entre Musk e Epstein.

Vamos lembrar que em 2018, Epstein afirmou que tinha assessorado Musk em resposta a uma investigação da Comissão de Valores Mobiliários relacionada à sua liderança na Tesla.

No entanto, em várias ocasiões, Musk negou ter visitado as instalações da SpaceX na companhia de Epstein. "Esse cretino nunca me aconselhou absolutamente nada", chegou a twittar.

Elon Musk Foto AP/Kirsty Wigglesworth, Pool, File (Kirsty Wigglesworth/AP)

Bill Gates e sua relação com Epstein

Bill Gates, cofundador da Microsoft, tem sido mais amplamente associado a pedofilia e predador sexual. Na verdade, Melinda French sempre criticou essa "amizade".

No entanto, em algum momento Gates declarou ao ‘The Wall Street Journal’ que não tinha tido “uma amizade ou relação de negócios com ele” e que suas reuniões foram um “erro”.

Mas depois foram desclassificados documentos que demonstrariam o contrário; que na realidade os dois bilionários teriam se encontrado em mais de uma ocasião e que inclusive teriam tido uma reunião até altas horas da noite.

Tudo isso depois que Epstein esteve pela primeira vez na prisão, em 2008, por solicitar serviços sexuais de uma jovem menor de idade.

No entanto, embora Gates tenha expressado arrependimento por essas reuniões, a extensão completa de sua relação com Epstein ainda é objeto de debate e até mesmo afirmou-se que Gates seria um dos "quatro protegidos" do condenado.

Epstein e sim, Bill Gates, o do meio da foto.

Bill Gates aquele que com seus "poderes mágicos" anunciou há 5 anos que a questão do Covid19/Coronavirus iria acontecer e como iria acontecer.

Não é bruxo ou druida. Tem dinheiro e poder apenas. Então?

Algo "curioso" e uma "coincidência"! pic.twitter.com/koiv81saZp — verdicorvatu (@verdicorvatu) 5 de agosto de 2020

A conexão dos cofundadores do Google com Epstein

Larry Page e Sergey Brin, co-fundadores do Google, também estão envolvidos no contexto do escândalo de Epstein.

Há algum tempo, as Ilhas Virgens dos EUA emitiram intimações para ambos, buscando informações sobre suas comunicações com Epstein e seu possível papel na promoção de conexões entre JPMorgan e Google.

De acordo com meios internacionais, em 2011 Epstein teria sido famoso por ser “o consultor dos fundadores do Google”, enquanto Brin teria chegado a ganhar mais de US$ 4 bilhões graças ao Banco JPMorgan. Embora essa informação ainda não tenha sido confirmada, as investigações ainda estão em andamento.

Larry Page Foto: AFP (EMMANUEL DUNAND/AFP)

A controvérsia de Reid Hoffman e Epstein

Reid Hoffman, cofundador do LinkedIn, também estaria envolvido na rede de Epstein. Na verdade, foi revelado há algum tempo que Hoffman conhecia Epstein e o teria introduzido nos círculos do Vale do Silício.

Na verdade, de acordo com a ‘Vanity Fair’, há alguns anos Hoffman teria oferecido um jantar em sua casa, onde um dos convidados era Mark Zuckerberg. Esse teria sido o único encontro entre o cofundador do Facebook e o pedófilo.

"Mark conheceu Epstein apenas uma vez em um jantar em homenagem aos cientistas que não foi organizado por Epstein", disse na época o porta-voz de Zuckerberg.

A confirmação da sua estadia na ilha privada de Epstein, onde se especula que teriam ocorrido atividades ilícitas, colocou Hoffman sob escrutínio público. Tanto é assim que ele teve que sair a explicar que foi um "erro" ter visitado aquele lugar.

Reid Hoffman fundou o LinkedIn junto com ex-companheiros do PayPal

O caso de Stephen Hawking e as Ilhas de Epstein

Stephen Hawking, renomado físico teórico, não é um rosto diretamente ligado à tecnologia, mas sim à ciência. E como muitos já devem ter ouvido falar, também está nos registros de Epstein.

O que estaria confirmado é que Hawking visitou a ilha privada de Epstein como parte de uma viagem de conferência em 2006.

No entanto, ainda não existem provas concretas do seu envolvimento em atividades ilícitas, por isso a sua presença na ilha tem gerado diversas perguntas sobre a sua relação.

Além disso, a viralização de uma suposta fotografia naquele contexto gerou ainda mais especulações sobre a ligação entre o cientista e a ilha de Epstein.