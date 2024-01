Gamer e com fome? A Microsoft apresenta a torradeira Xbox Series S

O Xbox continua expandindo sua incursão no campo dos eletrodomésticos com o lançamento da Torradeira Xbox Series S, uma criação que combina funcionalidade e estilo. Esta torradeira de duas fatias, inspirada no popular console Xbox Series S, inclui recursos exclusivos para os fãs de videogames.

Com um design que simula o Xbox Series S, esta torradeira adiciona um toque especial ao marcar o logotipo esférico do Xbox em cada fatia de pão. A Microsoft a chamou de "console de torrada de próxima geração", fundindo o mundo dos jogos com o uso diário em casa.

Entre suas funções mais destacadas está um "seletor de sombra", que permite ajustar o nível de tostado de acordo com as preferências de cada usuário. Além disso, oferece perfis personalizáveis para se adaptar a diferentes gostos, e um "temporizador de contagem regressiva" para evitar que o pão esfrie.

Com dimensões compactas de 15" de largura, 7,6" de altura e 4,6" de profundidade, a Torradeira Xbox Series S se apresenta como um eletrodoméstico prático.

Incorpora características como a prevenção de entupimentos e uma bandeja de migalhas removível para facilitar a limpeza, além de ter um botão de descongelamento para torrar pão congelado diretamente.

A um preço acessível de US$40, esta torradeira busca não apenas ser útil na cozinha, mas também proporcionar uma experiência divertida e singular. Esta fusão entre tecnologia e cultura pop demonstra que a inovação pode ser encontrada em aspectos cotidianos, combinando funcionalidade com o estilo característico do Xbox.