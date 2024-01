CES 2024: o primeiro televisor transparente e sem fio do mundo

No CES 2024, foi apresentada a primeira televisão OLED transparente sem fio do mundo. Trata-se do LG Signature OLED T, que combina uma tela OLED 4K transparente com a tecnologia de transmissão de vídeo e áudio sem fio da LG, oferecendo aos usuários uma maneira completamente nova de interagir com a tela.

Com cinco prêmios de inovação em mãos, esta televisão oferece uma tela transparente de 77 polegadas, que se harmoniza perfeitamente com qualquer ambiente, mantendo-se praticamente invisível quando está desligada.

Isso resolve o desafio de integrar a ‘grande tela preta’ na decoração da casa, proporcionando uma sensação de amplitude e liberdade no design dos espaços vitais.

Por isso, o OLED T oferece novas possibilidades em termos de localização e experiência do usuário, pois sua tela transparente elimina as restrições de localização tradicionais. Pode ser colocado no centro do ambiente, atuando como divisor, ou próximo a uma janela sem bloquear a vista para o exterior.

Transparente e sem fios

A tecnologia de transmissão sem fio da Zero Connect Box permite colocar a televisão em qualquer lugar, independentemente da disposição elétrica do quarto, criando um ambiente visual limpo e sem fios. E seu design modular facilita vários métodos de instalação, incluindo a possibilidade de instalação independente, na parede ou com prateleiras nas laterais para uma personalização adicional.

A televisão oferece uma experiência de visualização dupla: transparente e opaca. Funciona como uma tela digital transparente para exibir obras de arte, vídeos ou fotos através da função Always-On-Display (AOD), criando um efeito visual atraente e atmosférico.

Também inclui a T-Bar, que exibe alertas de notícias ou informações meteorológicas na parte inferior da tela, mantendo o restante da tela transparente para uma visão clara do espaço circundante.

A LG Signature OLED T apresenta um desempenho de imagem aprimorado graças ao novo processador α (Alpha) 11 AI, que oferece um aumento de 70% no desempenho gráfico e uma velocidade de processamento 30% mais rápida que seu antecessor.

Os usuários podem alterar instantaneamente as configurações de contraste com um botão, aproveitando ao máximo a qualidade de imagem aprimorada da LG OLED.

Park Hyoung-sei, presidente da LG Home Entertainment Company, destaca que o OLED transparente da LG oferece aos consumidores uma maior liberdade no design de seus espaços vitais, redefinindo o que é possível e abrindo um caminho emocionante para a indústria televisiva.