Atenção: estes são os planos para Dragon Ball em 2024

O universo de Dragon Ball se prepara para um emocionante ano de 2024. A lendária franquia criada por Akira Toriyama comemora seu 40º aniversário, um marco que promete ser celebrado com entusiasmo ao longo dos próximos doze meses.

Entre as expectativas está o lançamento de Dragon Ball Daima, a nova série na qual o próprio Toriyama estará envolvido, cuja estreia está prevista para algum momento do outono, embora a data exata ainda não tenha sido determinada.

Mas isso não é tudo, já que os olhares também estão voltados para o capítulo 100 do mangá de Dragon Ball Super, onde o personagem Black Freezer pode desempenhar um papel crucial. Agora, um dos responsáveis pela série quer esclarecer as dúvidas a respeito.

Yosuke Asama, um dos produtores da Toei Animation, tomou a iniciativa de esclarecer as expectativas para este ano. Ele destaca que 2024 será um ano extremamente especial para todos os fãs da franquia.

Além disso, parece que os responsáveis têm um plano definido para este período, com a clara intenção de que Dragon Ball Daima seja o conteúdo mais atrativo para os espectadores.

Nas suas palavras durante o Manga Barcelona 2023, mencionou: "Em 2024, Dragon Ball completará 40 anos, e a Toei Animation tem planos de realizar numerosos eventos para comemorar o lançamento de Dragon Ball Daima em todo o mundo".

Apesar da continuidade de Dragon Ball Super com novos episódios do mangá nas mãos de Toyotaro, o retorno do anime da franquia parece ser a grande aposta para este 2024. No entanto, vale mencionar que estamos apenas no início do ano, então os planos podem mudar nos próximos meses.

O capítulo 100 do mangá de Dragon Ball Super revela seus primeiros detalhes e gera altas expectativas. Embora Dragon Ball Daima acapare a atenção, o que acontecerá em Dragon Ball Super é objeto de grande expectativa após os adiantamentos sobre seu retorno.

Um olhar preliminar no capítulo 100 mostra Gohan em uma nova transformação, prestes a desencadear a icônica técnica de Piccolo. Isso deixou os fãs em suspense e animados para a estreia deste episódio que concluirá este emocionante arco de história.

Como bem sabemos, esse ataque de Gohan marcará o fim de Cell Max conforme visto no filme, mas tudo pode mudar no mangá, assim como aconteceu com outros eventos anteriores.

Sem dúvida, o capítulo 100 do mangá de Dragon Ball Super está destinado a ser histórico ao encerrar este emocionante arco narrativo, marcando o início de uma nova fase na série e definindo o rumo do que está por vir em 2024.