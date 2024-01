A Terra sofreu 5 extinções na história e a dos dinossauros não foi a pior delas

O nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos de existência. A humanidade tem uma porcentagem mínima de tempo de existência nele. Durante sua extensa história, enfrentou cerca de cinco extinções, de acordo com dados e estimativas científicas.

Ao contrário do que muitos pensam, a era dos dinossauros não é a pior de todas. Eventos catastróficos e caóticos têm sido registrados no mundo em que vivemos. É possível que algum deles se repita no futuro que ainda temos pela frente em nossa jornada galáctica.

Quais foram essas cinco extinções? Vamos detalhá-las nesta resenha para compreender o passado e saber o que o futuro nos reserva.

As cinco extinções da Terra

Extinção do Ordovício-Siluriano: Ocorreu há cerca de 443 milhões de anos e estima-se que 60% das espécies marinhas foram extintas. Acredita-se que a causa dessa extinção tenha sido uma combinação de fatores, incluindo o resfriamento global, a acidificação dos oceanos e a atividade vulcânica.

Extinção do Devônico-Carbonífero: Ocorreu há cerca de 367 milhões de anos e estima-se que 70% das espécies marinhas foram extintas. Acredita-se que a causa dessa extinção tenha sido uma combinação de fatores, incluindo o resfriamento global, a acidificação dos oceanos e a desertificação.

Extinção Permiano-Triássica: Aconteceu há cerca de 251 milhões de anos e estima-se que 96% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres foram extintas. Essa extinção é a maior que já ocorreu na história da Terra e acredita-se que tenha sido causada por um impacto de meteorito ou um evento vulcânico massivo.

Extinção do Triássico-Jurássico: Ocorreu há cerca de 201 milhões de anos e estima-se que 76% das espécies marinhas e 20% das espécies terrestres foram extintas. Acredita-se que a causa dessa extinção tenha sido uma combinação de fatores, incluindo o resfriamento global, a acidificação dos oceanos e a atividade vulcânica.

Extinção do Cretáceo-Paleogeno: Ocorreu há cerca de 66 milhões de anos e estima-se que 76% das espécies marinhas e 76% das espécies terrestres foram extintas. Essa extinção é a mais conhecida porque marcou o fim da era dos dinossauros. Acredita-se que a causa dessa extinção tenha sido um impacto de meteorito que causou uma série de mudanças climáticas catastróficas.

A pior de todas?

A pior extinção em massa da história da Terra foi a extinção do Permiano-Triássico, que ocorreu há cerca de 251 milhões de anos. Essa extinção é caracterizada pelo desaparecimento de aproximadamente 96% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres.

A causa desta extinção ainda é objeto de debate, mas a teoria mais aceita é que foi causada por um impacto de meteorito ou um evento vulcânico massivo. O impacto de um meteorito de grande tamanho poderia ter causado um inverno nuclear, que teria bloqueado a luz solar e provocado o resfriamento global. A atividade vulcânica massiva poderia ter liberado grandes quantidades de gases de efeito estufa na atmosfera, provocando o aquecimento global e a acidificação dos oceanos.