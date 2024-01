Sam Altman ajusta sua rotina diária: muito jejum, pílulas para dormir e mais para gerenciar o ChatGPT

Ao longo de todo o ano de 2023, Sam Altman, atual CEO da OpenAI, acabou se tornando uma das referências obrigatórias para o setor tecnológico e a indústria emergente de Inteligência Artificial.

Toda essa fascinação em torno do assunto se deve em grande parte à plataforma ChatGPT, que nos últimos 12 meses tem conseguido se tornar a IA mais inteligente do planeta, mesmo tendo várias falhas delicadas.

Image: Forbes - Composição: York Perry | Sam Altman, Steve Jobs e Jack Dorsey compartilham uma trajetória canônica idêntica: todos eles renunciaram ao cargo de CEO em suas próprias empresas para depois retornarem.

Mas a figura de Sam Altman, sem dúvida alguma, acabou sendo "mitificada" ainda mais depois de ser expulso de sua própria empresa e reinstalado algumas horas depois com o apoio do enorme cofre da Microsoft.

Com esse ato, o rapaz se juntou ao seleto clube de empreendedores do setor de TI que foram expulsos de seu próprio projeto para depois retornarem triunfantemente, como Steve Jobs.

É assim que mais de um seguidor do campeão se perguntou qual é a rotina diária do CEO mais famoso do momento. Hoje compartilhamos todas as informações.

Assim é a rotina diária de Sam Altman

Um extenso artigo dos colegas do Business Insider revelou todos os detalhes sobre a vida de Sam Altman em sua rotina diária.

Em si, Altman é conhecido por sua abordagem decidida, sempre inclinada para a produtividade e longevidade. Sua rotina diária reflete esses valores, com foco no jejum, exercício e descanso.

Café da manhã

Altman começa o seu dia com um grande gole de espresso para ligar os motores, mas raramente toma café da manhã. Em vez disso, ele faz jejum por cerca de 15 horas na maioria dos dias.

"Acredito que o jejum intermitente é uma das coisas mais importantes que você pode fazer pela sua saúde. Ele ajuda a perder peso, melhorar sua saúde metabólica e aumentar sua longevidade", afirmou em um post de seu blog.

Sam Altman CEO da OpenAI

Rotina de trabalho

Altman é mais produtivo à tarde, por isso prefere agendar suas reuniões para esse momento do dia. Ele também evita reuniões longas, preferindo sessões de 15 a 20 minutos ou duas horas. Em contrapartida, Altman prefere reservar espaço em sua agenda para pensar e trabalhar em projetos criativos.

"90% das reuniões aleatórias que eu participo são uma perda de tempo. Os outros 10% realmente compensam."

Alimentação

Altman é vegetariano desde criança. Por isso, depois de completar seu jejum, ele tenta evitar alimentos inflamatórios, como pratos muito picantes e açúcar. Ele também toma shakes de proteína para complementar sua dieta, embora não goste deles.

Sonho

Um dos aspectos mais delicados. Sam Altman acredita que o sono é essencial para a produtividade. Por isso, ele vai dormir cedo e acorda cedo, tentando dormir pelo menos oito horas todas as noites.

Altman revela no artigo que, quando ia para a cama, usava um rastreador de sono e preferia um "quarto frio, escuro e tranquilo" com um bom colchão.

Se não estava suficientemente frio, ele disse, usava uma almofada refrescante e frequentemente tomava uma dose baixa de comprimidos para dormir ou cannabis para ajudá-lo a dormir.

Sam Altman CEO da OpenAI.| Foto: Steve Jennings

Exercício

Levantar pesos é a atividade favorita de Sam. Ele levanta pesos pesados três vezes por semana durante uma hora. Ele também faz treinamento de intervalo de alta intensidade ocasionalmente.

Considera-se que a melhor maneira de aumentar a força e massa muscular é através do uso do treinamento de intervalo de alta intensidade, ao mesmo tempo em que se queimam calorias.