JT Newcomb, diretor de Categoria Global da adidas na Equipe de Corrida: “Queríamos inspirar as pessoas a se moverem, inspirá-las a correr”

Para conhecer o desenvolvimento dos tênis de dentro para fora, é fundamental falar com pessoas importantes nas equipes das grandes marcas do mercado de tênis. JT Newcomb é o Diretor de Categoria Global da adidas na Equipe de Corrida e conversou conosco sobre novas tecnologias e a linha Supernova.

JT tem estado na marca há quase 12 anos e atualmente é fundamental na franquia Supernova, que oferece aos corredores comuns tênis de corrida focados no conforto. O convite da adidas é para que mais pessoas se juntem à prática da corrida.

adidas corrida

1. O que é Supernova e como funciona a tecnologia desses tênis?

A franquia adidas Supernova foi lançada pela primeira vez em 1997 e foi projetada como um tênis confortável para corrida que ajuda os corredores a chegarem à linha de partida.

"Hoje, este novo capítulo renovado da franquia Supernova foi reimaginado com novas tecnologias de corrida de alto desempenho, projetadas para oferecer o máximo conforto e ajudar os corredores do dia a dia a ficarem livres de distrações".

"Composto por três novas silhuetas, Rise, Solution e Stride, cada uma oferece diferentes níveis de conforto, ajuste e estabilidade para se adaptar às diferentes necessidades individuais dos corredores do dia a dia".

Embora haja uma série de novos aspectos tecnológicos incorporados à franquia renovada, existem três componentes-chave que se destacam:

adidas Supernova

O primeiro é o Dreamstrike+, uma nova espuma de entressola que se inspira no LIGHTSTRIKE PRO, o material de entressola utilizado na franquia Adizero, que quebrou recordes, mas adaptado às necessidades específicas de conforto da corrida diária. Para oferecer aos corredores uma oferta de conforto adaptada às suas próprias necessidades, o material forma toda a entressola no Supernova Rise e Supernova Solution, enquanto no modelo Supernova Stride, é colocado na região do antepé juntamente com uma entressola composta de EVA.

Nos modelos Supernova Rise e Supernova Solution, a entressola Dreamstrike+ é complementada com um sistema Support Rod, a segunda inovação chave incorporada à franquia. Inspirada na fisiologia do pé em movimento, esta nova tecnologia está integrada na sola exterior para fornecer suporte e transição harmonizados, bem como estabilidade onde é necessário. O sistema de hastes de suporte no Supernova Solution difere ligeiramente do apresentado no SUPERNOVA RISE, com as duas hastes intermediárias entaladas juntas para oferecer um maior nível de suporte aos corredores que o procuram.

"E, finalmente, temos o Comfort Heel Fit. Utilizando uma combinação de espuma amortecedora e tecido macio projetado para fornecer máximo conforto e suporte, o Comfort Heel Fit é projetado por especialistas para garantir que todas as necessidades dos corredores sejam atendidas".

adidas Supernova

Em relação aos materiais do calçado, como conseguem um efeito mais suave ao caminhar ou fazer exercício?

"Ao desenvolver a franquia Supernova renovada, nosso objetivo principal era oferecer o máximo conforto aos corredores do dia a dia. Por isso, todos os elementos foram projetados levando isso em consideração, incluindo os materiais."

"A introdução da Super Foam através do Dreamstrike+ é uma das primeiras formas mais importantes em que pudemos desbloquear novos níveis de conforto. As Super Foams permitem uma experiência única de amortecimento suave sem comprometer a resiliência."

"Para tomar Comfort Heel Fit como mais um exemplo de como os materiais oferecem conforto, esse componente do calçado foi desenvolvido utilizando uma combinação de espuma amortecedora e tecido macio. O resultado é que quando os corredores colocam os tênis pela primeira vez, a sensação imediata é de conforto e segurança, algo do qual estamos incrivelmente orgulhosos".

3. Em que as Supernovas se diferenciam de outros tênis de corrida?

A franquia Supernova oferece o máximo conforto para ajudar os corredores do dia a dia a ficarem livres de distrações e complementa nossas outras ofertas dentro do portfólio mais amplo de corrida da adidas, como a linha Adizero, que possui um conjunto de tênis de corrida projetados para competir e treinar para competições.

"Estamos incrivelmente orgulhosos de poder atender a todos os tipos de corredores com nossa carteira completa de corredores de acordo com o caso de uso, e estamos entusiasmados com o que as três novas silhuetas de Supernova têm a oferecer."

4. O que se poderia comparar caminhar com as Supernovas?

“Sempre que alguém adota uma promoção, uma solução ou um passo da Supernova, queremos que sintam o conforto e o apoio que, através do conhecimento dos consumidores (pesquisando 1300 mulheres), aprendemos que devemos cumprir acima de tudo. Queríamos inspirar as pessoas a se moverem, inspirá-las a correr... Não importa qual seja o aspecto do esporte em sua vida, acreditamos que através do esporte temos o poder de mudar vidas!”