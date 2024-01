Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates e sua estranha fixação por relógios

Nunca tínhamos parado para pensar nisso, mas existe um fator particular que une de maneira inesperada altos protagonistas da indústria de Tecnologia da Informação, como é o caso de Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos e Satya Nadella: o uso ostensivo de relógios de luxo extraordinariamente caros.

Não se trata de uma conjectura original nossa, mas sim de uma reflexão intensa que nos surpreendeu após ler um extenso e muito interessante artigo de nossos amigos e colegas do Xataka, onde eles publicaram uma extensa lista comentada sobre o uso desse tipo de relógio por alguns magnatas da indústria.

Bill Gates e Elon Musk Imagem cortesia de RT.

A peça original aborda o caso de algumas outras personalidades, conectadas diretamente ou indiretamente com o negócio de TI e vale a pena revisar seu enfoque e perspectiva sobre este tema.

No entanto, decidimos refletir sobre o caso específico de quatro líderes tecnológicos e a história revelada em torno de seus relógios.

Bill Gates: o bilionário... modesto?

Geralmente, a imagem de Bill Gates está focada em apoiar esse discurso de não exibir sua riqueza, mesmo sendo a pessoa mais rica do mundo entre 1995 e 2017.

Então, coerente com esse discurso, o magnata usa atualmente um relógio Casio Collection MDV10 200M, um relógio bastante econômico que pode ser comprado por entre USD $50 e USD $90.

No passado, Gates foi visto usando relógios muito mais caros e ostentosos, mas ultimamente ele se destacou por voltar ao básico.

Jeff Bezos é um colecionador que pensa na ocasião

Um caso curioso e diametralmente oposto é o do fundador da Amazon, Jeff Bezos, que é um apaixonado por colecionar relógios e nenhum deles é barato.

Embora o modelo que mais o tenha distinguido seja o OMEGA Speedmaster Professional Moonwatch, ele o usou durante sua missão NS-16 da Blue Origin, que o levou em uma viagem ao limite espacial a bordo de uma de suas naves New Shepard.

Este relógio também acompanhou os astronautas das missões Gemini e Apollo da NASA, e custa uma pequena fortuna, com um preço estimado de USD $7.300.

Mas isso seria apenas a ponta do iceberg, já que está amplamente documentado o uso de relógios muito mais caros.

Elon Musk sabe se utilizar como um anúncio ambulante

Elon Musk é atualmente o homem mais rico do mundo e isso se reflete até mesmo no relógio que ele usa. O curioso aqui é que ele acabou sendo irmão de marca com Jeff Bezos, já que ele também se destacou por usar um Omega, só que no caso dele ele optou por um Seamaster Aqua Terra, avaliado em quase USD $8.000.

Mas o mais notável no caso de Musk é que ele se manifestou como um obcecado por relógios de precisão, sendo que em diferentes ocasiões ele foi visto usando em seu pulso um ou outro Rolex e Audemars Piguet.

Embora no seu caso tenhamos um artigo em particular, quase projetado especialmente para ele: TAG Heuer Carrera Calibre 1887 Chronograph com sua edição especial SpaceX.

A história por trás deste bebê é curiosa, a marca descobriu que, em 1962, o astronauta John Glenn usava um Heuer 2915A durante o primeiro voo orbital tripulado da história dos Estados Unidos devido à sua resistência às forças G no lançamento.

Então, a TAG Heuer quis homenagear essa conquista e 50 anos depois se associou à SpaceX, prestes a lançar seu Falcon 9 para montar a primeira nave espacial comercial na história até a Estação Espacial Internacional.

Uma unidade deste modelo viajou até lá e até a data existem apenas pouco mais de duas mil unidades no mundo. Seu preço gira em torno de USD $10.000.

Satya Nadella mostrou-se mais "discreto"

O atual CEO da Microsoft, Satya Nadella, também é fã de usar relógios caros, mas no seu caso o modelo mais popular que ele foi visto usando é um Breitling Colt Automatic avaliado em cerca de USD $3.500.

Este Breitling com cristal de safira é um modelo de concepção basicamente militar e foi relativamente popular há meio século, praticamente durante a década de 80.

Nadella provou ser um dos homens menos ostentosos do setor. Talvez seguindo o exemplo de seu antecessor, Bill Gates.