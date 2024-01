A tendência do running: como se transforma em um estilo de vida?

O mundo da corrida é muito mais do que uma disciplina ou correr em direção a uma meta, é uma prática que faz parte do dia a dia. Trata-se de um esporte amigável que não necessariamente precisa ser praticado por um atleta: todos podem fazer parte dele e o importante é o ritmo pessoal e o desejo de promover energia.

É necessário ver a corrida como um estilo de vida mais do que uma disciplina. Isso se deve aos seus múltiplos benefícios para a saúde: sua prática ajuda o sistema cardiorespiratório, fortalece os músculos e ajuda a diminuir o risco de doenças, entre algumas de suas vantagens. Além disso, é um esporte que pode ser realizado onde quer que a pessoa esteja apenas com roupas confortáveis e tênis.

Tênis, a chave (e sua tecnologia)

Os tênis são um elemento vital e o mais importante é que seja um modelo que proporcione ao corredor dois fatores importantes: conforto e suporte. Nessa linha, a adidas projetou as SUPERNOVA RISE, um calçado ideal para todos aqueles que fazem da corrida parte de sua rotina diária.

adidas corrida

Estas silhuetas são focadas no conforto do pé, graças ao seu design feito com Dreamstrike+, um material de entressola inspirado no Lightstrike que também fornece resistência. Essa tecnologia inovadora consiste em uma espuma composta por uma base biológica que busca oferecer conforto e amortecimento. Além disso, possui um sistema de haste de suporte inspirado nos EnergyRods da linha Adizero, criando uma combinação de suporte e transição sob os pés.

Este modelo renovado está destinado a incentivar mais pessoas a se juntarem ao mundo da corrida, pois oferece conforto a cada passo e ao mesmo tempo amortecimento, sendo essas as características mais importantes a serem consideradas ao escolher um calçado para correr.

“Com esta nova versão renovada da franquia SUPERNOVA, buscamos oferecer o máximo conforto aos corredores do dia a dia, sendo esta uma prioridade. A incorporação de uma superespuma através do Dreamstrike+ é uma das maneiras mais importantes e essenciais em que conseguimos alcançar novos níveis de conforto. Essa tecnologia possibilita uma experiência única de amortecimento suave sem comprometer a resiliência”, afirma Felipe Contreras, gerente de Marca da adidas Running.

Estes tênis não apenas são confortáveis, mas também possuem um ajuste no calcanhar que utiliza uma combinação de espuma de amortecimento e tecido macio projetado para proporcionar máximo conforto e suporte. A marca alemã concentrou-se principalmente em corredoras durante a produção, realizando pesquisas com mais de 1.300 mulheres corredoras para criar um modelo ideal para quem adota esse estilo de vida. As silhuetas estarão disponíveis no Brasil a partir de 25 de janeiro de 2024.