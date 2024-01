O Facebook está te vigiando: veja como desativar o novo e polêmico Histórico de Links

O Facebook, a empresa de Mark Zuckerberg que está prestes a completar 20 anos desde sua criação, tem sido objeto de discussão devido a uma polêmica atualização.

O gigante das redes sociais decidiu incorporar uma função que permite aos usuários rastrear os links visitados através de seu navegador integrado.

Mas longe de ser aceito, essa mudança gerou debate em relação à privacidade das pessoas e onde seu histórico online é armazenado.

O Facebook me vigia?

Esta mudança no Facebook chega em um momento em que o Meta lançou seu modelo de assinatura para ver conteúdo sem anúncios em troca de uma taxa mensal.

Para aqueles que continuam com a versão não paga, o histórico de links é ativado. E conforme relatado pelo Gizmodo, isso consiste em um registro de todos os links em que um usuário clica dentro do aplicativo móvel do Facebook.

Por isso, um dos aspectos mais controversos desta nova função é que, por padrão, ela vem ativada. Ou, em outras palavras: a menos que um usuário desative explicitamente o histórico de links, o Facebook irá coletar e armazenar essa informação.

No entanto, a empresa de Zuckerberg esclareceu em seu site que essa função está sendo implementada gradualmente em todo o mundo e pode ainda não estar disponível em muitos países.

Desativar o Histórico de Links do Facebook

Para aqueles que desejam desativar essa função, o processo é simples. Eles só precisam acessar o aplicativo móvel do Facebook, ir para as configurações da sua conta e procurar a opção de histórico de links para desativá-la.

Esta ação evitará que o Facebook armazene informações sobre os links nos quais foram clicados nos últimos 30 dias e apagará todas as informações armazenadas até o momento.

É importante ter em mente que, mesmo que você desative essa função, o Meta pode levar até 90 dias para remover completamente o histórico de links dos seus servidores.