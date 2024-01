Chega o WiFi 6E: isso é tudo o que você precisa saber

O WiFi, uma tecnologia que nos permite conectar à Internet sem fio, evoluiu ao longo do tempo e a versão mais recente, WiFi 6E, representa um salto significativo em desempenho e estabilidade.

Ao contrário de seus predecessores, o WiFi 6E opera na faixa de frequência de 6 GHz, o que traz melhorias significativas na velocidade e na capacidade de lidar com vários dispositivos simultaneamente.

As grandes novidades do WiFi 6E

Esta nova versão oferece velocidades de transferência de dados extremamente rápidas, alcançando até 9,6 Gbps, o que possibilita o download de arquivos grandes em segundos e a visualização de vídeos em alta definição sem interrupções.

Além disso, sua eficiência melhorada permite que mais dispositivos se conectem sem afetar a qualidade da conexão. O WiFi 6E aproveita tecnologias inovadoras como OFDMA (Acesso Múltiplo por Divisão de Frequência Ortogonal) e beamforming para reduzir a congestão na rede e enviar dados de forma mais direta, respectivamente.

Este avanço é especialmente benéfico para usuários que exigem altas velocidades de transferência ou têm vários dispositivos conectados simultaneamente, como jogadores de videogame, criadores de conteúdo e empresas que utilizam dispositivos IoT.

Para desfrutar do WiFi 6E, você precisará de um roteador e dispositivos compatíveis. Embora os roteadores com essa tecnologia já estejam disponíveis, é essencial verificar a compatibilidade dos seus dispositivos, pois nem todos os modelos são compatíveis com o WiFi 6E.

Atualmente, a maioria dos smartphones de alto desempenho, como o Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra e iPhone 15 Pro, são compatíveis com WiFi 6E. No entanto, é aconselhável verificar as especificações dos seus dispositivos para confirmar sua capacidade com essa tecnologia.

Embora o WiFi 6E apresente avanços significativos, espera-se que o WiFi 7, programado para ser lançado em 2024, represente mais uma melhoria na experiência de conectividade sem fio.