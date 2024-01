Uma ‘bomba-relógio’ foi encontrada no Ártico que poderia definir o fim do planeta

Um grupo de cientistas divulgou os resultados de um estudo publicado na revista ‘Frontiers in Earth Science’, onde descobriram que sob a camada de gelo do permafrost, há uma ‘bomba-relógio’ que poderia definir o futuro da Terra.

O que é o permafrost?

É uma camada de solo formada por terra, gelo e rocha que permanece completamente congelada. Esta é encontrada em algumas das regiões mais frias do mundo, como Canadá, Alasca, Sibéria, Antártida, Ártico, entre outras.

Esta camada de solo congelado tem atuado como um sumidouro de carbono por milhares de anos, mas o descongelamento registrado nas últimas décadas, causado pelo aumento da temperatura média da Terra, poderia liberar grandes quantidades de gases como o CO₂ e o metano, amplificando o problema do aquecimento global.

A pesquisa diz que sob o permafrost do arquipélago norueguês de Svalbard estão presos milhões de metros cúbicos de metano, que podem escapar para a superfície da Terra devido ao derretimento do gelo.

Esta fuga de gás metano poderia desencadear um ciclo de aquecimento global que aumentaria as emissões de metano e teria um impacto grave na Terra.

Os especialistas mencionam que, até o momento, não há clareza sobre a quantidade exata de gás metano aprisionado sob o solo do permafrost de Svalbard, tornando difícil realizar sondagens mais precisas.

Vale a pena mencionar que no permafrost de Svalbard encontra-se o Banco Global de Sementes de Svalbard, também conhecido como a ‘abóboda do juízo final’.

O permafrost e as rochas espessas da área garantem que as amostras de sementes armazenadas na câmara permaneçam congeladas de forma natural, mesmo em caso de falha do sistema de refrigeração mecânica e aumento da temperatura do ar exterior devido às mudanças climáticas.