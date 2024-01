Não é permitido se masturbar no espaço: por que a NASA proíbe isso aos astronautas?

As coisas que os astronautas podem ou não podem fazer no espaço chamam a atenção. É uma experiência distante e que só pode ser vivida por alguns. Como é estar no espaço? É uma pergunta bastante frequente, que gera ainda mais questionamentos.

Neste contexto e há algum tempo, um engenheiro da NASA fez uma revelação que chocou a internet: os astronautas masculinos não podem se masturbar no espaço, o que nos leva a questionar quais são as razões dessa proibição.

Se algo está claro, é que os astrônomos não saem da Terra para isso, mas sim para cumprir suas missões no espaço exterior, fazendo descobertas, procurando coisas novas além do nosso planeta e não pensando em se tocar.

E por que estamos falando sobre isso?

Smythe Mulikan é o nome deste engenheiro da agência espacial americana que falou sobre isso no podcast do comediante Conan O'Brien, Team Coco, depois que o apresentador perguntou sobre seus momentos de privacidade.

O site do Yahoo no Brasil citou os comentários do engenheiro da NASA, que expôs as razões pelas quais os astronautas homens não podem se masturbar no espaço.

As astronautas mulheres podem engravidar

Gravidez sem sexo direto? No espaço é possível. De acordo com Smythe, as mulheres astronautas podem ser afetadas acidentalmente por fluidos extraviados e uma quantidade menor pode gerar um problema maior, como uma gravidez.

Isso ocorre devido à ausência de gravidade, o que permite que os espermatozoides se dispersam pelo ar. "Três astronautas podem engravidar do mesmo homem na mesma sessão... o fluido encontra seu caminho", acrescentou Smythe. Uma verdadeira curiosidade.

Astronauta (Unsplash)

Os astronautas levam pornografia para a Estação Espacial Internacional (ISS)?

A conversa surgiu depois de Conan O'Brien perguntar ao astronauta se ele já havia levado material pornográfico para a Estação Espacial Internacional (ISS, em inglês), ao qual ele respondeu claramente: "Não, nada disso".

Cuidado, também foi citado um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Concordia, em Montreal, Canadá, que argumenta que compreender a mecânica do sexo no espaço é "essencial para o sucesso de missões no espaço profundo e construção de assentamentos fora do mundo".

Tudo isso foi apresentado de forma engraçada, mas a pesquisa detalha que entender como as relações sexuais funcionam no espaço poderia ajudar, por exemplo, a concretizar a colonização em outros planetas.