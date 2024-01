Mercúrio não é o planeta mais quente, apesar de ser o mais próximo do Sol... qual é?

A lógica indica que, quanto mais próximo um planeta estiver do Sol, mais quente ele é. Mas não, não é assim. Mercúrio, que neste caso é o que está mais próximo de nossa estrela, não é o planeta com a maior temperatura no Sistema Solar.

Então qual é? Vênus.

A temperatura de Mercúrio na superfície, conforme explicado pela NASA, pode atingir os 427 graus Celsius, mas durante a noite pode cair para -173 graus Celsius.

Enquanto isso, a temperatura média na superfície de Vênus é de 462 graus Celsius, o que é mais quente do que a temperatura de fusão do chumbo! Um verdadeiro inferno.

As razões pelas quais Vênus é um planeta mais quente do que Mercúrio

Mas, por que Vênus é mais quente que Mercúrio, apesar de não estar tão perto do Sol quanto ele?

Vênus é mais quente do que Mercúrio porque possui uma atmosfera densa e rica em dióxido de carbono.

Planeta Venus NASA

O dióxido de carbono é um gás de efeito estufa, o que significa que retém o calor do Sol. A atmosfera de Vênus é tão densa que a pressão em sua superfície é 92 vezes a pressão atmosférica da Terra.

Mas não é apenas a atmosfera densa que influencia. Vênus também gira muito lentamente em torno de seu eixo: um dia no planeta dura 243 dias terrestres, o que significa que um lado do planeta fica exposto ao sol por um longo período de tempo. Isso também contribui para o aquecimento da superfície de Vênus.

Missões da Terra a Vênus

O planeta Vênus foi o primeiro corpo do Sistema Solar visitado por uma nave da Terra, após a Lua. Já nos anos 60, começaram a ser enviadas missões à órbita de Vênus, com a tentativa fracassada da sonda Sputnik 7 em 1961.

A Venera 1, da URSS, foi a primeira sonda lançada com sucesso para outro planeta, neste caso Vênus, mas um sensor de orientação superaquecido danificou a nave.

(NASA/Europa Press)

O sucesso foi alcançado com a sonda Mariner 2, enviada pela NASA em 1962, transmitindo a uma distância de 34.773 quilômetros do planeta.

Naves como a Venera 3 e a Venera 4 alcançaram a superfície do planeta, embora tenham se chocado. O primeiro pouso bem-sucedido foi realizado pela sonda Venera 7, em 1970.

Nas últimas décadas, missões como a Messenger da ESA e NASA, a Venus Express da ESA e a PLANET-C da JAXA foram realizadas.