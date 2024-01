Mantenha o seu PC no máximo: como e por que você deve realizar testes de estresse na sua GPU

Todos os usuários dedicados a atividades de design gráfico, produção de conteúdo digital e/ou gamers sabem da importância da GPU (Unidade de Processamento Gráfico) para seu PC.

Como qualquer outro componente de hardware, as GPUs não estão isentas de desgaste e possíveis falhas. É aqui que os testes de estresse se tornam essenciais.

Qual placa de vídeo meu PC precisa em 2019? [FW Guia]

O que são os testes de estresse da GPU?

Um teste de estresse é um processo que submete a placa de vídeo a níveis de carga extremamente altos, similares aos que ela experimentaria durante o uso intensivo.

Este tipo de testes são fundamentais para avaliar a estabilidade e eficiência da GPU, permitindo aos usuários identificar e resolver problemas potenciais antes que causem danos maiores ou diminuam o desempenho do sistema.

Como realizar um teste de estresse

Para realizar esta missão, é necessário ter um software especializado. Uma ferramenta popular e gratuita para esse propósito é o FurMark.

Furmark Logo

Ao usar o FurMark ou ferramentas similares, você pode ajustar várias configurações para personalizar o teste de acordo com as necessidades e capacidades específicas do seu sistema.

Você poderá ver o estado da sua placa de vídeo sob alta demanda, com especial atenção em sua temperatura e desempenho.

10º cliente que é @crazneaxgg

Testando o estresse de uma GPU que foi enviada suspeita de ter problemas

Infelizmente, a GPU apresentou problemas no meu banco de testes com uma fonte de alimentação de 850W também no Furmark pic.twitter.com/bMGtGC6R8b — OliPCGuru (@olipcguru) 1 de dezembro de 2023

Melhor não esquecer disso

Os testes de estresse podem revelar falhas ou erros que não são evidentes no uso diário, permitindo uma intervenção precoce.

Também, se você experimentou problemas como congelamentos ou diminuição de FPS, um teste de estresse pode ajudar a determinar a causa raiz e encontrar soluções efetivas, além de verificar se a GPU está alcançando seu máximo potencial e desempenho esperado.

A regularidade com que esses testes devem ser realizados varia de acordo com o uso do computador. Para usuários com tarefas diárias e menos exigentes, um teste anual pode ser suficiente.

No entanto, para aqueles que usam seus equipamentos para tarefas de alto desempenho, é recomendado realizar testes com mais frequência, a cada trimestre ou semestre.

No entanto, não custa nada dizer para ter cuidado: Ao realizar este teste, o seu computador pode superaquecer e danificar. É essencial estar atento, entender esse processo e ler cuidadosamente antes de prosseguir com a manutenção da sua GPU.