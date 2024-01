Shigeru Miyamoto, lenda da Nintendo, disse que não pretende se aposentar

O respeitado visionário japonês na indústria dos videogames, Shigeru Miyamoto, tem sido uma figura fundamental na história da Nintendo.

Diante da pergunta sobre sua aposentadoria iminente, Miyamoto, apesar de ter sido peça fundamental na empresa desde a era dos arcades, não tem planos imediatos de se aposentar. Pelo contrário, seu foco está direcionado para a preparação do futuro da empresa e a transição de responsabilidades para novos líderes.

O japonês não contempla uma retirada formal, mas sim considera a possibilidade de ceder suas responsabilidades em caso de algum imprevisto.

Reconhecendo a força e vitalidade de outros funcionários da Nintendo, Miyamoto enfatiza a importância de "passar a tocha" para a próxima geração, que tem contribuído ativamente para o desenvolvimento e evolução de seus projetos.

Agradecido pelo entusiasmo e apoio que cercam suas criações, o japonês parece adotar uma perspectiva mais desprendida, reconhecendo que essas ideias foram adotadas e cultivadas por outros, o que diminuiu sua sensação de propriedade sobre elas.

Atualmente, seu papel se transformou em um "parceiro criativo", compartilhando sabedoria e conhecimento com os novos designers de jogos da Nintendo. Além de seu legado no mundo dos videogames, Miyamoto se aventurou em projetos externos, como participar do desenvolvimento de filmes e parques temáticos.

Apesar de ter mencionado anteriormente que a Nintendo não passaria por mudanças radicais sem sua presença , seu foco atual é garantir uma transição gradual e bem-sucedida para o futuro da empresa.

Miyamoto continua sendo uma figura chave, orientando e compartilhando sua experiência para garantir a continuidade e o sucesso da Nintendo nos anos futuros.