Será que o Super Saiyajin 5 poderá se tornar uma possibilidade real em 2024 ou continuará sendo apenas um sonho dos fãs?

No rico pano de fundo da saga Dragon Ball, a evolução dos poderes Saiyajin tem sido um tema de fascinação incessante para os fãs. Ao longo das diferentes fases da série, desde Dragon Ball Z até Dragon Ball Super, testemunhamos a progressão dessas transformações lendárias.

Por isso, a busca pelo próximo nível sempre gerou fervor entre os fãs da franquia. O Super Saiyajin 4, embora proveniente de Dragon Ball GT e excluído do cânone oficial, tem se mantido como o ápice até hoje.

Mas com a surpreendente aparição do Super Saiyajin Deus em "A Batalha dos Deuses" e sua continuação em "Dragon Ball Super", tem sido evidenciado um avanço constante em direção ao SSGSS (Super Saiyajin Deus Super Saiyajin), deixando um pouco de lado o conceito original e numerado da transformação.

No entanto, as flutuações de poder, tanto no mangá quanto no anime, levaram a revelações inesperadas, como a Fusão e o recente estado do Ultra Instinto, este último destacado por seu potencial surpreendente.

O Super Saiyajin 5 tem a possibilidade de ser real?

Entre os devotos seguidores da franquia, persiste a fantasia do Super Saiyajin 5, um nível inalcançável até mesmo pelo emblemático Goku.

Apesar das expectativas, as pistas provenientes do mangá de Dragon Ball Super, dirigido por Akira Toriyama, indicam que este nível não está nos seus planos imediatos.

O autor parece direcionar seu interesse para outros aspectos do universo que criou, enquanto Goku busca aperfeiçoar o Ultra Instinto e Vegeta explora as técnicas únicas dos habitantes do planeta Yardrat.

Será que o Super Saiyajin 5 se materializará? As especulações apontam para séries derivadas como "Super Dragon Ball Heroes", que ainda considera o legado de GT.

As incógnitas persistem e os seguidores aguardam ansiosos a possibilidade de presenciar esse passo monumental na evolução Saiyajin, desejando ver como o universo dos super saiyajins é explorado e expandido ainda mais.