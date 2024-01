Quão prudente é confiar a uma Inteligência Artificial a elaboração de uma visão que será o norte de nossa perspectiva sobre o setor de trabalho atual?

É a pergunta que nos pegou de surpresa ao ver uma tendência bastante recorrente ao longo de 2023, onde diversos sites especializados e até mesmo usuários comuns estavam usando plataformas como ChatGPT ou Google Bard para perguntar como estava a indústria nos dias de hoje.

Aqui mesmo em FayerWayer , não faltaram notas em que confrontamos a IA para compartilhar sua perspectiva sobre o futuro de diferentes setores da indústria.

Mas há um passo além que muitos se atreveram a dar ao usar essas ferramentas: perguntar sem hesitação qual é o melhor trabalho do mundo.

Hoje queremos refletir sobre um experimento e suas diferentes vertentes possíveis.

Qual é o melhor trabalho do mundo? Isso foi respondido pela Inteligência Artificial do Google Bard a um site e ao FayerWayer

Acontece que os colegas do mdz publicaram um extenso artigo relatando os detalhes de um breve experimento no qual perguntaram à Inteligência Artificial do Google Bard qual é o melhor emprego do mundo.

No final, a IA ofereceu um total de cinco alternativas, que compartilhamos resumidamente abaixo:

O Google incorporou uma parte da tecnologia do novo modelo Gemini ao seu assistente de inteligência artificial Bard. | Foto: AFP via Getty Images Software

Cientista de dados: Responsáveis por coletar, analisar e interpretar dados para ajudar as empresas a tomar decisões informadas.

Professor: Vocês têm a oportunidade de educar e formar as novas gerações. É um trabalho que permite às pessoas deixarem sua marca no mundo.

Enfermeiro: Um trabalho desafiador e gratificante que permite às pessoas ajudar os outros.

Artista: Permite às pessoas se expressarem e compartilharem sua visão do mundo.

Esportista profissional: Permite às pessoas viverem da sua paixão pelo esporte.

A faixa de respostas da IA do Google chamou nossa atenção, assim como suas justificativas, então fizemos a mesma pergunta diretamente para ver o que ela nos responderia:

Bard A Inteligencia Artificial do Google

Cientista de dados: Seu trabalho é essencial para a tomada de decisões em uma ampla gama de indústrias, desde a saúde até a banca. Os cientistas de dados geralmente têm um salário muito alto, além de uma grande satisfação no trabalho.

Engenheiro de software: Seu trabalho é essencial para o funcionamento da sociedade moderna, pois o software é usado em tudo, desde smartphones até aviões.

Médico: Os médicos são profissionais que se dedicam ao cuidado da saúde. O seu trabalho é essencial para o bem-estar das pessoas, uma vez que os ajudam a prevenir, diagnosticar e tratar doenças.

Advogado: O seu trabalho é essencial para a resolução de conflitos e a proteção dos direitos das pessoas, permitindo-lhes fazer a diferença na sociedade.

Professor: O seu trabalho é essencial para o desenvolvimento das pessoas, pois ajuda-as a aprender e crescer. Os professores geralmente têm um salário decente e oportunidades de crescimento profissional.

Como podemos observar, para a mesma consulta há duas profissões que se repetem: Cientista de Dados e Professor. O restante é diferente e agora há um especial ênfase no salário.

Portanto, esse tipo de consulta a uma IA é mais um exercício lúdico do que algo preciso com rigor científico ou metodológico.