O WhatsApp integrará estas três importantes mudanças em 2024

Até os dias de hoje, apesar de suas preocupações de segurança e suas funções relativamente limitadas em comparação com outras plataformas como o Telegram ou o Signal, o WhatsApp continua sendo o aplicativo de mensagens instantâneas mais popular do planeta. Para o bem e para o mal.

Aqueles que tiveram a oportunidade de experimentar outras plataformas já devem ter percebido a essa altura que a Meta tem imitado algumas funções de seus concorrentes há bastante tempo, mas sempre com um atraso de meses ou até anos.

É por isso que se vive em uma situação curiosa, onde se mantém a sensação de que o WhatsApp precisa de certas melhorias ou atualizações que parecem estar ao virar da esquina, porque o Signal ou o Telegram já as implementaram.

Felizmente, temos boas notícias, pois vazaram uma série de mudanças que serão implementadas no aplicativo neste ano que começa.

As três funções-chave que o WhatsApp lançará até 2024

O Meta, a empresa matriz do WhatsApp, vazou três novas funções que chegarão ao aplicativo de mensagens em 2024.

Essas funções, que ainda estão em desenvolvimento, foram descobertas pelo site WABetaInfo e divulgadas pelos colegas da Forbes, têm o potencial de revolucionar a forma como nos comunicamos com nossos amigos, familiares e colegas através da plataforma.

Aqui fazemos uma revisão geral de cada novidade:

Compartilhar atualizações de status no Instagram

Meta Facebook, Instagram y WhatsApp son las principales redes de Meta.

Uma das novas funcionalidades mais interessantes é a capacidade de compartilhar as atualizações de status do WhatsApp no Instagram. Isso permitirá aos usuários publicar o mesmo conteúdo em ambas as plataformas com um único toque.

Esta função é especialmente útil para pessoas que desejam compartilhar suas ideias com um público mais amplo.

Compartilhar áudio musical durante uma videochamada

Audio nas chamadas do WhatsApp Meta

Outra nova função interessante é a capacidade de compartilhar um áudio musical durante uma chamada de vídeo. Isso permitirá que os usuários ouçam música juntos em tempo real, mesmo que estejam separados por milhares de quilômetros.

Esta função é ideal para pessoas que queiram ouvir um álbum juntos ou comentar uma melodia específica.

Trata-se de uma melhoria simples que apenas fortalece a experiência da chamada.

Os nomes de usuário chegam ao WhatsApp

WhatsApp | Meta

Por que imitar a concorrência se você pode copiá-la no Instagram? Por fim, o Meta também está testando a capacidade de usar nomes de usuário ou usernames no WhatsApp.

Isso significa que os usuários poderiam se conectar entre si apenas usando um nome de usuário, em vez de ter que compartilhar seu número de telefone.

Trata-se de algo que existe desde o início do Telegram e que o WhatsApp simplesmente não havia implementado.