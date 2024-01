Incrível, mas verdadeiro: a primeira webcam do mundo foi criada para monitorar... uma cafeteira

Nos primórdios dos anos 90, a Universidade de Cambridge foi o cenário de uma engenhosa invenção que mais tarde se tornaria uma ferramenta essencial em nossas vidas: a primeira webcam da história.

Esta história é curiosa, para dizer o mínimo. E é que foi criada por Quentin Stafford-Fraser e Paul Jardetzky, dois pesquisadores que enfrentavam um desafio comum em seus escritórios: uma cafeteira constantemente vazia.

Cansados de subir e descer escadas só para encontrar a cafeteira sem café, esses especialistas em informática criaram uma solução que mudaria a interação digital para sempre.

Assim foi criada a primeira webcam

Stafford-Fraser e Jardetzky conceberam uma câmera focada na cafeteira e desenvolveram um sistema para transmitir suas imagens para computadores.

Assim, eles podiam verificar o estado da cafeteira em tempo real e sem precisar sair de suas mesas.

Este sistema rudimentar, embora efetivo, consistia em uma câmara de escala de cinza que capturava imagens da cafeteira a cada poucos segundos.

"Lembramos que fixamos uma câmera em um suporte, apontamos para a cafeteira do corredor e passamos os cabos por baixo do chão", lembrou Stafford-Fraser em conversa com o IFL Science.

Cafetera capturada pela primeira webcam da história

Do cuidado do café a invento revolucionário

Posteriormente, em 1993, Martyn Johnson, outro pesquisador interessado na cafeteira, mas sem acesso à rede interna de Cambridge, juntou-se ao projeto.

Johnson adaptou o código do servidor e criou um script de 12 linhas que permitia transmitir a imagem da cafeteira para a World Wide Web, marcando assim a estreia da cafeteira de Cambridge na Internet.

Esta transmissão capturou a atenção de milhões de fãs de tecnologia ao redor do mundo, tornou-se um fenômeno da Internet e permaneceu ativa até agosto de 2001.

De acordo com os seus criadores, a última imagem transmitida por esta histórica webcam foi uma imagem borrada de uma mão, acompanhada de uma mensagem no site da universidade que indicava o fim de uma era.

A cafeteira, já parte da história da tecnologia, foi leiloada por 3.350 libras esterlinas, um preço significativo para uma relíquia da inovação informática.

“Às vezes penso que nada em que eu participe novamente terá tanto impacto e foi apenas uma ideia louca de uma tarde”, lembrou Stafford-Fraser em 2012.