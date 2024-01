Esta arte conceitual animada é capaz de competir com as ilustrações de Dragon Ball Sparking! Zero

Num emocionante tributo ao universo de Dragon Ball, o YouTuber conhecido como Treevax impressionou a comunidade de fãs com seu impressionante conceito gráfico e animado de um videogame não oficial, intitulado Dragon Ball Raging Blast 3.

É importante destacar que este projeto da Treevax é puramente artístico e conceitual, e não tem relação com desenvolvimentos oficiais da Bandai Namco, a empresa por trás da franquia Dragon Ball. No entanto, a qualidade do trabalho do criador de conteúdo gerou grande entusiasmo entre os fãs da série.

O lançamento recente do trailer de Dragon Ball Sparking! Zero, que se apresenta como a continuação de Budokai Tenkaichi 3, serviu de inspiração para Treevax ao criar sua proposta de Raging Blast 3. Este jogo conceitual, caso seja real, se posicionaria como o quarto título da série Budokai Tenkaichi.

O que distingue a Treevax no mundo da ilustração e do design é sua habilidade para criar imagens que rivalizam com a qualidade dos jogos oficiais da Bandai Namco.

Sua atenção aos detalhes e sua compreensão profunda do estilo visual de Dragon Ball têm chamado a atenção da comunidade de fãs, que têm elogiado sua dedicação e talento.

Embora o Dragon Ball Raging Blast 3 da Treevax seja apenas um projeto não oficial e não esteja ligado a nenhuma empresa de desenvolvimento de jogos, ele demonstra o impacto duradouro que a franquia tem na criatividade dos fãs.

A paixão e habilidade do Treevax elevaram as expectativas do que os fãs podem imaginar e criar, mostrando como a arte dos fãs pode ser uma expressão poderosa dentro da comunidade de Dragon Ball. Vamos então assistir ao vídeo do youtuber, que descobrimos em uma resenha da Hobby Consolas.