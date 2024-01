Dragon Ball nos deixa muito agitados com o cosplay perfeito da Bulma Bunny

Começamos 2024 retomando um dos rituais de conteúdo que mais nos distinguiram (e que mais gostamos) ao longo do ano passado: a análise de sessões admiráveis de cosplay. Neste caso, é a vez de um dos trajes mais emblemáticos de Bulma na saga de Dragon Ball: sua fantasia de coelhinha.

A primeira era desta franquia, com Goku sendo apenas uma criança, sempre se destacou por ser uma história de comédia com altas doses de aventura.

No entanto, a realidade é que grande parte da história sempre foi marcada pela inocência de nosso protagonista, cercado por situações e estímulos que poderiam ser perturbadores para qualquer adulto.

É assim que essa passagem da trama, onde a co-protagonista acaba por acaso vestida de coelhinha, nos acompanha desde a infância até a vida adulta, onde terminou com um nome distintivo: Bulma Bunny.

Como seria de esperar nesta altura do século XXI e com Dragon Ball prestes a completar 40 anos desde a sua publicação original, existem toneladas de homenagens dedicadas a esta personagem na comunidade dedicada ao cosplay.

Hoje analisaremos um dos casos mais recentes que vale a pena apreciar com atenção.

Bulma Bunny está fazendo sucesso nas redes com essa homenagem cosplay em honra a Dragon Ball

A artista de cosplay mais conhecida no Instagram como skyexsummers tem uma galeria com 194 publicações e pouco mais de 279 mil seguidores.

Devido a esses números, tornou-se uma referência relativa para a comunidade de amantes da arte do cosplay no hemisfério ocidental.

Sua obra, para ser honesto, costuma ser bastante inquietante devido aos seus critérios de escolha de tributos, onde geralmente utiliza personagens e trajes que se destacam pela brevidade de suas vestimentas.

Mas agora ela optou por algo diferente com esta sessão que retoma um dos momentos mais memoráveis de Dragon Ball:

Como podemos apreciar, para o seu tributo à Bulma Bunny, ela recriou com um nível quase milimétrico este traje da heroína, o que a levou a parecer um pouco mais coberta do que o habitual.

Mesmo assim, a escolha do tributo é indiscutivelmente astuta, pois retoma o personagem com uma homenagem justa e explora, na medida do possível, o fator perturbador e de exibição habitual de sua obra.

Trata-se, portanto, de uma sessão para admirar pelo equilíbrio peculiar dos elementos coordenados. Recomendamos vivamente dar uma olhada no resto de sua obra no Instagram.