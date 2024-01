Descubra quais são os jogos exclusivos para Xbox que serão lançados em 2024

O ano de 2024 terá muitas novidades para os jogadores, em especial para aqueles que são fãs da Microsoft. Com títulos de peso para serem lançados com exclusividade no Xbox e PC, a agenda dos jogadores promete ser constantemente balançada pelas novidades da plataforma.

Entre os jogos mais aguardados para o ano, títulos como Senua’s Saga: Hellblade II, Ark 2 e Fable chamam a atenção, já que as respectivas franquias carregam uma verdadeira horda de fãs.

Segundo publicado pelo Techtudo, os títulos serão lançados para o Xbox Series X, Xbox Series S e Computador (Windows 10 e 11). Eles também estarão inclusos no Xbox Game Pass, serviço de assinatura da plataforma.

Confira alguns dos títulos mais aguardados do ano para o Xbox:

Senua’s Saga: Hellblade II

Com lançamento anunciado durante o The Game Awards 2023, Senua’s Saga: Hellblade II, é um dos games mais esperados pelos jogadores. Sem data exata para a chegada do jogo, os fãs seguem a espera de uma previsão mais exata a respeito do lançamento da continuação do game.

Apostando na temática viking e em elementos da mitologia nórdica, o primeiro título da série chegou no ano de 2017 e mostrou ser um grande sucesso entre os jogadores. A história narra a jornada da protagonista Senua que enfrenta seus problemas psicológicos enquanto segue por um caminho repleto de aventuras.

Fable

Um dos RPGs de ação mais famosos retorna com novidades em 2024. Ainda sem subtítulo divulgado, o jogo foi revelado apenas no meio de 2023, o que deixa em dúvida a data do lançamento oficial do jogo.

Com ambientação medieval, o jogo chama atenção pela possibilidade dos jogadores acompanharem seu personagem desde o nascimento até a idade adulta, trazendo uma pitada de ‘simulador da vida real’ para o título.

Ark 2

Considerado um dos grandes lançamentos do ano, Ark 2 marca a continuação de um dos títulos mais reconhecidos, e aclamados, entre os fãs de jogos de sobrevivência.

No universo de Ark, o jogador convive em um mundo onde dinossauros e tecnologia coexistem e você precisa coletar recursos e lidar com ameaças para sobreviver em meio a densas florestas.

Ainda segundo o Techtudo, um dos destaques da continuação da saga é a presença do ator Vin Diesel, foi responsável por revelar o jogo emprestando suas características para o personagem principal.

Stalker 2: Heart of Chornobyl

Após sofrer diversas alterações na data de seu lançamento, Stalker 2: Heart of Chornobyl deve ser lançado ao longo do ano de 2024. Um dos principais motivos para adiar o lançamento do jogo foi o conflito armado entre Rússia e Ucrânia, que refletiu nos desenvolvedores do game.

O jogo traz a continuação da exploração na Zona de Execução de Chornobyl (Chernobyl), palco de um acidente nuclear na vida real. Na história, os jogadores acompanham os efeitos da radiação que foi capaz de gerar monstros e criaturas horripilantes.

Leia também: Recorde mundial de Tetris é quebrado e agora pertence a um garoto de 13 anos

Avowed

Outro título que promete agradar os fãs de RPG, principalmente os de fantasia, é Avowed. Desenvolvido pela Obsidian Entertainment, o game convida os jogadores a se aventurar no mundo de Eora, da série Pillars of Eternity, por meio de diversas missões.

A história se inicia na ilha Terras Vivas, onde os jogadores precisam lidar com uma praga que se alastra no local. Para entender a origem da praga, será necessário investigar e enfrentar criaturas variadas com o objetivo de coletar e analisar sua essência.

33 Immortals (Divulgação - Thunder Lotus)

33 Immortals

Diferenciado, 33 Immortals promete dar suporte para que 33 pessoas joguem simultaneamente. No entanto, diferente de um jogo onde todos jogam contra todos, os jogadores precisam colaborar para explorar masmorras que podem, literalmente, tirar tudo de seus personagens.

No game, cada jogador é responsável por controlar uma alma condenada que se rebela contra o julgamento final de Deus e precisa escapar passando por diversos inimigos.

Com visual simples e colorido, o jogo foge da linha dos games elaborados e trabalhados em 3D e promete agradar aqueles que preferem artes mais desenhadas e menos realistas.

State of Decay 3

Anunciado originalmente em 2020, State of Decay 3 teve sua data de lançamento adiada por diversas vezes. O terceiro capítulo da aclamada série de sobrevivência, envolvendo um apocalipse zumbi, está deixando os jogadores na expectativa de um dos maiores jogos em mundo aberto para as plataformas Xbox e PC.

Por não ter uma data de lançamento marcada, ainda há quem acredite que o jogo pode não chegar ao longo de 2024, mas a maioria dos jogadores ansiosos espera que essa previsão esteja errada.