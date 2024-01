Como o universo começou? Foi assim que surgiu o cosmos primitivo

Uma equipe de astrônomos realizou uma análise abrangente de mais de um milhão de galáxias com o objetivo de explorar as origens da estrutura do universo primordial.

Utilizando o Sloan Digital Sky Survey (SDSS), o estudo focou em entender quais fatores determinam a formação de estruturas cósmicas como estrelas, galáxias e aglomerados.

As descobertas revelaram que a disposição e a forma das galáxias no universo não são aleatórias; existem correlações entre galáxias localizadas a distâncias de milhões de anos-luz, mesmo quando seus processos de formação não parecem estar relacionados.

O modelo padrão ΛCDM, que envolve matéria e energia escura, é baseado em observações precisas do universo primitivo. Postula-se que no início do universo, as flutuações primordiais, variações na densidade, atuaram como sementes dos objetos celestes.

Sendo essas flutuações primordiais fundamentais para a formação de galáxias, as análises de sua distribuição espacial têm sido constantes na astronomia. No entanto, o padrão de forma das galáxias tem recebido menos atenção, embora esteja intimamente relacionado com as flutuações primordiais subjacentes.

O estudo recente se concentrou no padrão de forma das galáxias, uma área menos explorada na cosmologia, de acordo com Toshiki Kurita, coautor do estudo e cientista no Instituto Max Planck de Astrofísica.

Esta abordagem permitiu encontrar uma alinhamento estatisticamente significativo nas orientações das formas das galáxias separadas por mais de 100 milhões de anos-luz.

Isso indica que, embora os processos de formação das galáxias possam ser independentes, as correlações em suas formas e orientações persistem, o que oferece uma oportunidade para aprofundar a teoria da inflação, que sustenta que o universo tem se expandido desde o Big Bang.

Essas descobertas abrem um caminho para testar mais a fundo essa teoria e suas implicações na evolução cósmica.