Após Sony, outra gigante dos games vai aplicar tecnologias de Inteligência Artificial em seus jogos

Após a Sony anunciar que pretende utilizar tecnologias de Inteligência Artificial no sucessor do PlayStation 5 para facilitar a jogabilidade dos usuários, outra gigante do universo dos games anunciou que também pretende fazer uso da tecnologia em seus títulos futuros.

Segundo publicado pelo Olhar Digital, o anúncio em questão foi realizado pelo CEO da Square Enix, Takashi Kiryu, que afirmou ter a intenção de utilizar “agressivamente” as tecnologias de ponta em busca da criação de novas formas de conteúdo.

Conforme a publicação, a empresa responsável por títulos como Final Fantasy, Dragon Quest, Kingdom Hearts, Star Ocean e outros jogos de sucesso, declarou suas intenções sobre o uso da IA por meio da tradicional carta de Ano Novo do CEO Takashi Kiryu.

Leia um trecho da carta:

“Planejamos ser agressivos na aplicação de IAs e outras tecnologias de ponta tanto na parte de desenvolvimento de conteúdo quanto nas funções como publicadora. No curto prazo, nosso objetivo é aumentar a produtividade de desenvolvimento e alcançar um nível mais sofisticado em nossos esforços de marketing. A longo prazo, esperamos aproveitar essas tecnologias para criar novas formas de conteúdo para os consumidores, pois acreditamos que as inovações tecnológicas representam oportunidades de negócios”.

Vem novidade por aí!

Apesar de não deixar claro como a Square Enix fará uso da IA em seus projetos, é possível acompanhar de perto os grandes lançamentos da empresa para o ano de 2024.

Para os fãs de RPG, o ano começa com o lançamento de Final Fantasy VII Rebirth, sequência do Remake lançado em 2020. O título é exclusivo para PlayStation 5 e tem previsão de lançamento para o dia 29 de fevereiro.

Títulos como Foamstars, SaGa: Emerald Beyond e Visions of Mana também têm lançamento previsto para este ano, mas ainda sem data determinada.

