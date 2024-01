Por que há tantos remakes de videogames? A Sony nos dá a resposta

As remasterizações, apesar de suas controvérsias, encontram justificativa no âmbito comercial ao permitir que novas gerações descubram títulos do passado ou para que os usuários possam acessar jogos cujas versões originais se tornaram obsoletas devido às mudanças no hardware.

Apesar da percepção de nostalgia ou exploração, eles representam um negócio próspero, e os dados da PlayStation respaldam essa afirmação.

O anúncio de The Last of Us: Part II Remastered gerou zombarias e críticas por parte da comunidade, acusando a Sony de explorar demais a franquia, semelhante ao que aconteceu com outras propriedades intelectuais nos últimos anos, o que trouxe à tona o conceito de "remasterizações".

No entanto, uma filtragem na Insomniac Games revelou informações que contradizem essa perspectiva, demonstrando que as remasterizações são bem-sucedidas comercialmente e estão atraindo novos seguidores para a marca da Sony.

De acordo com documentos vazados, as remasterizações de jogos do PlayStation têm um desempenho muito mais destacado do que os lançamentos originais. Um caso relevante é o Marvel's Spider-Man: sua versão remasterizada para PS5 superou os números do seu lançamento no PS4.

De acordo com as informações reveladas, a Sony identifica três tipos de compradores: aqueles que adquirem jogos no dia do lançamento, aqueles que o fazem posteriormente e aqueles que esperam por promoções ou um certo tempo para decidir.

No caso da remasterização de Marvel's Spider-Man, atraiu um maior número de jogadores em seu primeiro dia e aumentou o número de usuários que adquiriram um PS5 graças a este jogo, em comparação com aqueles que o fizeram no PS4.

O The Last of Us: Remastered, The Last of Us: Part I, Uncharted: Legacy of Thieves e até mesmo as remasterizações de Nioh também mostraram resultados melhores do que seus lançamentos originais.

Esses dados sugerem que as remasterizações de jogos do PlayStation têm sido bem-sucedidas e representam um negócio próspero para a divisão de jogos da Sony, já que a resposta dos jogadores tem sido mais positiva do que nos primeiros lançamentos.

À luz desses resultados, é provável que vejamos mais remasterizações no futuro.