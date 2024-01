Os 3 melhores smartphones top de linha de 2023

Galaxy S23 Ultra com sensor ISOCELL HP2 na câmera principal. SAMSUNG

Continuamos com nossa maratona de retrospectivas de 2023 e chegou a vez de nos aprofundarmos um pouco mais em um segmento que muitos aspiram, mas nem todos os anos podemos nos dar ao luxo de investir: estamos falando do mercado de celulares de alta gama. Essa área onde a Apple e a Samsung também dominam.

Ao longo deste ano de 2023, vimos uma quantidade impressionante de modelos circulando no mercado, especialmente no setor onde são vendidos os dispositivos mais caros.

No entanto, é inegável que investir em celulares de ponta sempre requer pensar cuidadosamente nos gastos.

A média de vida útil de um smartphone gira em torno de 18 meses e o custo do dispositivo é alto. Portanto, é sempre melhor ter claro quais são os melhores exemplos neste segmento de custo elevado.

Recentemente apresentamos nossa lista com os 5 melhores smartphones de 2023 e agora é hora de aprofundar um pouco mais com nossa seleção particular e subjetiva sobre os três modelos de alta performance mais memoráveis.

Os 3 melhores smartphones de alta gama de 2023

O Samsung Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Ultra SAMSUNG

A família Ultra desta linha adota, atualmente, o mais representativo da falecida linha Galaxy Note. Com um processador Snapdragon 8 Gen 2 otimizado para um desempenho sem precedentes. Além de uma câmera incrível e um hardware otimizado para suporte a processos de Inteligência Artificial (IA).

Aqueles que compraram um Galaxy S23 Ultra investiram no futuro com todos os planos que a Samsung tem em mente.

iPhone 15 Pro

Apple O iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max apresentam avanços poderosos nas câmeras.

Há muitos motivos para coroar o iPhone 15 Pro como o melhor smartphone da Apple em 2023. Sua tela Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas, com taxa de atualização adaptativa de 120 Hz, oferece uma experiência excepcional.

A isso somamos um processador A17 Pro e um sistema de câmeras triplo. Com uma lente principal grande angular de 48 MP, uma ultra grande angular de 12 MP e um teleobjetivo 3x de 12 MP.

Um investimento muito mais inteligente do que com o modelo Max.

OPPO Find N3 Flip

Imagem: OPPO | O OPPO Find N3 Flip foi lançado oficialmente. Conheça suas especificações técnicas e tudo sobre sua espetacular câmera.

Nosso smartphone dobrável favorito deste 2023. Ele é alimentado pelo processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, com 16 GB de RAM e uma incrível bateria de 4.800 mAh.

No setor fotográfico, temos um sensor Sony LYTIA-T808 respaldado pela Hasselblad com uma lente ultra grande angular de 48 MP, além de uma lente grande angular de 50 MP e uma telefoto de 32 MP, com zoom de 2x, único em seu segmento de mercado.