Jogador tem conta do Xbox banida após gravar cenas de sexo em Baldur’s Gate 3

Já imaginou o desespero de ter sua conta do Xbox banida após registrar a gameplay de um novo jogo? Foi exatamente isso que aconteceu com um usuário do Reddit identificado com o apelido de “Daddy-Vegas”.

Conforme publicado pelo Techtudo, o usuário usou a plataforma de tópicos para desabafar após descobrir que as cenas de sexo registradas durante suas horas de jogo no game Baldur’s Gate 3 foram as responsáveis por causar uma punição de 365 dias em sua conta do Xbox.

As cenas, que acontecem quando companheiros de time se envolvem, foram registradas enquanto o jogador registrava imagens de sua gameplay no jogo. Após o registro, as imagens foram enviadas para os servidores do Xbox para compartilhamento, sendo essa uma função padrão do dispositivo.

Após o envio das imagens, que foram registradas em 3 clipes diferentes, o usuário recebeu o aviso de punições individuais e que foram aumentando de quatro dias para 22 dias e, por fim, 366 dias de suspensão da conta.

Mesmo tentando recorrer junto ao suporte da Microsoft, ele agora está proibido de jogar qualquer jogo com conexão online em seu Xbox. Como alerta, ele também informa que cenas de nudez, mesmo sendo parte da mecânica do jogo em alguns casos, também poderiam levar a punições.

Jogo para maiores de 16 anos

Lançado em dezembro para as linhas de console Xbox Series X e Xbox Series S, Baldur’s Gate 3 é um jogo que veio conquistando uma verdadeira legião de fãs ao longo do ano de 2023.

Com classificação etária para maiores de 16 anos, o jogo é considerado um RPG adulto que possui conteúdos com conotação sexual, nudez e cenas de sexo, que agora descobrimos poder afetar diretamente a conta Xbox dos jogadores que utilizam estes consoles.

No entanto, este não foi o único problema que os jogadores do Xbox enfrentaram nos últimos tempos. Um erro no jogo fez com que alguns usuários perdessem o registro de seu progresso no game ao fechá-lo, o que deixou muita gente irritada.

