Exploração espacial: cinco coisas a ter em conta para 2024

O ano de 2023 marcou um marco na exploração espacial, com um recorde de pessoas simultaneamente no espaço e o lançamento do telescópio espacial Euclid. Mas o que nos reserva o ano de 2024 neste emocionante campo?

Artemis 2

Artemis 2, programada para novembro de 2024, será uma missão chave da NASA. Enviará quatro astronautas para um sobrevoo lunar de dez dias, preparando-se para Artemis 3, que planeja levar astronautas à Lua pela primeira vez desde 1972.

Robôs na Lua

Além disso, vários módulos de aterrissagem viajarão para a Lua em 2024 como parte das iniciativas CLSP. Eles transportarão equipamentos robóticos para o polo sul lunar, incluindo VIPER, PRIME-1 e Blue Ghost Mission 1, que coletarão dados científicos importantes.

A China também planeja enviar Chang’e 6 à superfície lunar, que coletará amostras do lado oculto da Lua, levando instrumentos do Paquistão, França, Itália e Suécia na missão.

Mas não apenas à “nossa” lua

O Japão lançará a missão MMX a Fobos, a lua de Marte, para obter amostras e dados valiosos. A NASA lançará a missão Europa Clipper para estudar Europa, a lua de Júpiter, identificando possíveis locais de pouso e coletando dados sobre suas características geológicas e potencial vida.

Asteroides

No que diz respeito aos asteroides, a Hera da ESA visitará Didymos e Dimorphos para avaliar o impacto do DART, enquanto a Lucy da NASA explorará sistemas de asteroides troianos ao redor de Júpiter, com o objetivo de entender a formação do Sistema Solar.

Voos comerciais estão em alta

Além disso, os voos espaciais comerciais para órbita baixa ganharão impulso em 2024. A Sierra Space lançará Dream Chaser, uma nave espacial reutilizável, enquanto o New Glenn, um veículo de lançamento reutilizável, facilitará a colocação dessas naves espaciais em órbita.