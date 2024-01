Essa é a lista de telefones que não terão mais o WhatsApp em 2024

Chegando em 2024 e infelizmente nem todas as notícias são positivas. A razão? Talvez você goste muito do seu telefone, mas quando dermos as boas-vindas ao novo ano, ele pode ficar sem WhatsApp para sempre.

E é que certos modelos de smartphones, tanto do Android como da Apple, deixarão de ser compatíveis com o aplicativo de mensagens, e como bem sabemos, trata-se de uma das ferramentas de comunicação mais essenciais atualmente.

Meu telefone ficará sem o Whatsapp?

A incompatibilidade com o WhatsApp ocorre devido à necessidade de sistemas operacionais atualizados para suportar novas funções. Por isso, alguns modelos de smartphones não serão mais compatíveis com este aplicativo.

Os modelos de Android afetados serão aqueles que possuem versões anteriores ao Android 5.0 e aqui estão os modelos:

- LG: LG Optimus L3 II Dual, Optimus L5 II, Optimus F5, Optimus L3 II, Optimus L7II, entre outros.

- Samsung: Galaxy Core, Galaxy Trend Lite, Galaxy Ace 2, Galaxy S3 mini, Galaxy Trend II e Galaxy X cover 2.

- Huawei: Huawei Ascend Mate, Ascend G740 e Ascend D2

- Outras marcas: Sony Xperia M, Lenovo A820, Wiko Cink Five, Winko Darknight, Archos 53 Platinum, ZTE V956 - UMI X2, ZTE Grand S Flex e ZTE Grand Memo.

No caso da maçã mordida, os modelos afetados da Apple serão o iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 6S, SE e 6S Plus.

Como sempre, para evitar a perda de dados no WhatsApp, é essencial fazer uma cópia de segurança antes de trocar de dispositivo, algo que pode ser feito facilmente na seção de configurações do aplicativo.

Portanto, lembre-se: verifique a versão do seu sistema operacional na seção de informações do telefone nas configurações e assim você poderá saber se precisa se preparar para perder o acesso ao famoso aplicativo Meta.