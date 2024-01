Dragon Ball GT: Bra deixa de ser uma pequena menina graças a este cosplay de uma linda modelo mexicana

Um dos personagens que mais nos intriga é o da pequena Bra. O mangá está dando participação à filha de Bulma e Vegeta nas histórias de Dragon Ball Super. E até agora, a jovem parece seguir os passos de sua mãe, pois tem demonstrado uma habilidade impressionante para a ciência e para aparelhos tecnológicos.

No cânone da série, Bra continua sendo uma criança que está na mesma idade de Pan. Mas em Dragon Ball GT (que, como sabemos, não faz parte do cânone), a vimos crescer como uma adolescente. Ela se vestia na moda das jovens daquela época e seu papel era muito secundário.

No entanto, existem modelos que lembram com carinho de Bra e a interpretam em trabalhos de cosplay. Esse é o caso da bela modelo mexicana Elia Fery. Através de uma postagem em sua conta do Instagram, a famosa criadora de conteúdo recria cada um dos elementos que o personagem veste.

Elia Fery veste um conjunto onde a cor vermelha, típica das aparições do personagem em Dragon Ball GT, predomina em todos os aspectos. Saia, top, luvas longas até acima dos cotovelos e a faixa de cabelo se juntam ao característico cabelo azul de Bra.

Tudo indica que Bra não terá essa aparência nas novas histórias de Dragon Ball Super. No arco mais recente do mangá, intitulado Super Hero, a pequena aparece e ajuda Trunks a decifrar um dispositivo eletrônico que estava com um vírus. A pequena, com apenas cinco anos, trabalha com tecnologia como se já fosse uma engenheira de informática.