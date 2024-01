As 5 colaborações de tênis que mais nos surpreenderam durante 2023

Revisando os lançamentos e anúncios de 2023 que divulgamos em nossa seção de Sneakers no Fayerwayer, percebemos que houve mais de um que chamou a atenção, seja por sua origem ou por seu design.

E como adoramos as retrospectivas, decidimos mostrar novamente alguns dos tênis que mais nos surpreenderam durante o ano que acabou de terminar.

Cada uma dessas colaborações marcou tendência em 2023, demonstrando que a inovação e a criatividade são a chave para o sucesso no mundo dos tênis.

Korn x Adidas

A famosa banda de nu metal fez história em 2023 ao se unir com a Adidas para lançar dois modelos únicos: as Campus 00 e as Supermodified.

As Campus 00 misturaram camurça e couro com cores variadas e detalhes da banda, enquanto as Supermodified apresentaram um design clássico em preto e branco com o logotipo do Korn.

Ambos modelos incluíram ilustrações do álbum “Life is Peachy” e foram comercializados em caixas especiais, com um nível de personalização que foi um marco para os fãs da banda e para a Adidas.

Korn x Adidas Tênis

Prada x Adidas

Seguindo com o ano frutífero da marca das três linhas, é impossível deixar passar este modelo de luxo para uma atividade que não é tão luxuosa.

Em uma colaboração única entre Adidas e Prada, foram revelados três modelos para a coleção Adidas Football for Prada: as Predator Accuracy, Copa Pure e X Crazyfast.

"A coleção é para homens e mulheres e combina os códigos sofisticados da Prada com tecnologias de futebol de alto desempenho exclusivas da Adidas", afirmou a Prada após o lançamento que fundiu materiais de luxo com futebol.

Adidas Football para Prada Copa Pure, Predator Accuracy e X Crazyfast.

A homenagem de LeBron James a Prince

Em outubro, LeBron James, a estrela da NBA, prestou homenagem ao icônico artista Prince com o lançamento de seus tênis Nike LeBron 21 Purple Rain.

Estes tênis se destacaram pelo uso da cor roxa, com tons de Violet Dust e Purple Cosmos, complementados com detalhes amarelos.

O design não apenas representou uma piscadela para os Lakers de Los Angeles, mas também uma homenagem ao legado de Prince.

Nike LeBron 21 Purple Rain Tenis

Clot x Nike Cortez: revivendo Forrest Gump

Recordando o icônico filme "Forrest Gump", a colaboração entre CLOT e Nike apresentou as Cortez com o colorway Forrest Gump.

Estes tênis, projetados para comemorar o 30º aniversário do filme, apresentaram as cores clássicas de branco, azul e vermelho, replicando o estilo que Tom Hanks usou no aclamado filme.

RUN! Forrest Gump

Cactus Jack x Nike Mac Attack

Para o último, uma relação polêmica. As "Mac Attack", que originalmente foram lançadas em 1984 como os tênis de John McEnroe, retornaram em 2023 com um toque moderno graças ao rapper Travis Scott.

No entanto, esse modelo foi marcado pela briga midiática entre ambos os rostos dos tênis.

"Você precisa se comprometer mais com o projeto, cara. Estes são meus tênis. Mostre um pouco de respeito!", gritou McEnroe para Travis em um vídeo vazado, quando discutiam sobre o nome dos Travis Scott x Nike Mac Attack."

Mas embora sua luta interna tenha ecoado, nada conseguiu ofuscar o lançamento desta icônica reedição.