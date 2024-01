A Apple Vision Pro 2025 teria uma tela melhor fabricada pela Samsung

Em teoria, resta cada vez menos tempo para que os rapazes de Cupertino apresentem o Apple Vision Pro, seu primeiro visor de Realidade Mista que, na época, foi anunciado como o sucessor geracional do iPhone.

No entanto, há uma relativa incerteza em torno do dispositivo, já que nos últimos meses têm surgido rumores sobre problemas na linha de produção e a empresa não se dignou a anunciar oficialmente uma data específica de lançamento.

A boa notícia é que desde o final de dezembro tem sido possível estimar quando o Apple Vision Pro estará disponível nas lojas autorizadas, tudo graças a outras filtragens que ajudaram a projetar uma ordem para seus envios em massa.

Os sinais apontam para um lançamento em março de 2024, com um preço de US$ 3.500 dólares. Desconhece-se se o produto será aceito ou não pelo público consumidor, mas Tim Cook e sua equipe parecem confiar que têm um sucesso em mãos.

O Apple Vision Pro de segunda geração teria uma tela Samsung

De acordo com um relatório dos colegas da Omdia, para a segunda geração do Apple Vision Pro, a empresa poderia apostar em uma tela ainda mais brilhante e eficiente do que a atualmente integrada ao dispositivo.

Mas o mais interessante aqui é que esse painel poderia ser fabricado nada mais nada menos do que pelo seu principal concorrente no setor de smartphones: Samsung.

Tudo isso porque recentemente adquiriram a empresa americana eMagin, especializada na fabricação de telas OLED RGB, que são exatamente o que o visor precisa.

As telas OLEDoS RGB oferecem um brilho maior e uma maior luminosidade de cor do que as telas OLEDoS com luz de fundo branca e filtro de cor.

Apple Vision Pro Google

Isso ocorre porque a luz de fundo branca é parcialmente perdida ao passar pelo filtro de cor. Em contraste, as telas OLEDoS RGB geram luz diretamente em cada pixel.

Esse detalhe em sua constituição permite um brilho mais uniforme e uma melhor reprodução da cor. Mas há um detalhe importante que mantém o relatório como um objeto digno de dúvida.

Atualmente, a eMagin fabrica apenas painéis OLEDoS RGB para uso militar e não parece haver nenhum relatório paralelo que sugira que a empresa mudará seu foco.

No entanto, a Samsung Display está preparando maiores capacidades de produção para esses painéis e é provável que ambas as divisões trabalhem em conjunto para este projeto.

Samsung Logo de Samsung

O Apple Vision Pro de primeira geração utiliza uma tela OLEDoS de 1,42 polegadas com uma resolução de 3.648 x 3.144 pixels e uma densidade de pixels de 3.391 pixels por polegada.

Se a Apple optar por uma tela OLED RGB da Samsung para seu Vision Pro de segunda geração, poderia oferecer uma experiência de Realidade Mista ainda mais imersiva.

Mas falta descobrir se os consumidores querem isso.