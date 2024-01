Quem disse que estava obsoleta? A incrível persistência do PlayStation 3 em 2024

O PlayStation 3 foi lançado em 2006 no Japão e América do Norte e em 2007 na Espanha e Europa, e desde então tem sido um sucesso absoluto no mundo dos jogos.

E é que se trata de um ícone tecnológico que, mais de uma década depois de seu lançamento e sete anos após sua descontinuação na Espanha, continua sendo uma das favoritas entre os jogadores.

A persistência do PS3 em 2024

Apesar de ter duas sucessoras de sucesso, milhões de pessoas em todo o mundo ainda desfrutam deste console lendário.

De acordo com o Exputer, uma recente violação de dados da Insomniac Games revelou que, em fevereiro de 2023, o PlayStation 3 teve 1.900.000 usuários mensais únicos na PlayStation Network.

Este número, embora menor em comparação com seus sucessores, demonstra a longevidade e o contínuo atrativo do PS3.

Em contraste, o PlayStation 5 registrou 37,1 milhões de usuários e o PlayStation 4 liderou com 70,3 milhões no mesmo período.

É importante destacar que os números de usuários ativos podem ter variado desde então, especialmente com o aumento nas vendas do PlayStation 5, que ultrapassou a marca de 50 milhões de unidades vendidas em todo o mundo até o final de 2023.

Até sua descontinuação, o PS3 vendeu mais de 87,4 milhões de unidades, e o PS4 superou os 117,2 milhões. No entanto, espera-se que o PS5 supere esses números se mantiver seu ritmo atual de vendas.