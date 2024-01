O fim do mundo está próximo? Essa seria a previsão de Stephen Hawking que mantém a humanidade em alerta

O renomado cientista Stephen Hawking ganhou reconhecimento por suas valiosas contribuições ao conhecimento atual em áreas como a física e a astronomia, entre outros campos de estudo.

Antes de seu falecimento em 2018, Hawking também fez várias previsões sobre o futuro da Terra e da humanidade, algumas das quais geram certa preocupação.

Durante a Cúpula Tencent WE em Pequim em 2017, Hawking advertiu que, devido ao aumento desmedido no consumo de energia pela humanidade, a Terra poderia se tornar uma esfera de fogo em aproximadamente 600 anos.

Por esta razão, o cientista enfatizava a importância de "explorar com coragem territórios inexplorados" ao dirigir-se a estrelas em galáxias próximas em busca de planetas habitáveis que poderiam servir como refúgio para a espécie humana diante da bomba-relógio que criou em seu próprio planeta.

Para Hawking, uma possível solução poderia ser encontrada no projeto 'Starshot Breakthrough', que propõe alcançar a galáxia Alpha Centauri, onde muitos cientistas especulam que pode existir um planeta habitável. Isso seria alcançado através de viagens em velocidade da luz, um conceito amplamente conhecido entre os entusiastas de ficção científica.

De acordo com o portal 'ABC', uma nave equipada com essa tecnologia teria a capacidade de chegar a Marte em apenas uma hora, a Plutão em questão de dias e a Alpha Centauri em pouco mais de 20 anos.

Adicionalmente, o diretor do 'Starshot Breakthrough', que também ocupou o cargo de diretor no centro Ames da NASA, afirmou durante o mesmo evento em Pequim que "Talvez, se tudo correr bem, um pouco depois da metade do século, tenhamos nossa primeira imagem de outro planeta que possa abrigar vida orbitando a estrela mais próxima".

Além disso, antes de sua morte em 2018, Hawking também havia se referido à possibilidade de um eventual fim da humanidade ligado ao avanço da inteligência artificial, fenômeno que atualmente já é uma realidade.

"Acredito que o desenvolvimento completo da inteligência artificial poderia levar ao fim da humanidade. Uma vez que os humanos desenvolvam IA que se torne autônoma e se redesenhe a si mesma a um ritmo cada vez mais rápido, as pessoas, que estamos limitadas a uma evolução biológica lenta, não poderíamos competir e seríamos substituídas", disse.