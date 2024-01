CES 2024: Kia retorna a Las Vegas com seu conceito “Plataforma Além do Veículo”

Várias marcas de automóveis estão presentes na CES, uma das maiores feiras de tecnologia do mundo. E é por isso que o cenário da CES 2024 em Las Vegas foi escolhido pela Kia para o lançamento global do PBV, “Platform Beyond Vehicle” (Plataforma além do veículo). Esta apresentação marca o retorno da fabricante à feira tecnológica após cinco anos.

A mostra de PBV da Kia contará com cinco estudos conceituais, incluindo o seu primeiro PBV cuja produção em série está prevista para começar em 2025, uma gama de tecnologias PBV exclusivas da marca, bem como uma apresentação e demonstração dedicadas à Plataforma Além do Veículo.

KIA Evento CES

Protótipos também

Além de lançar a linha de produtos PBV, a Kia aproveitará o cenário para exibir alguns protótipos de nicho exclusivo que têm como prioridade oferecer soluções de mobilidade total, apoiados por software avançado.

Além de conhecer o futuro da marca, os visitantes do CES 2024 terão a oportunidade de fazer parte da apresentação da visão da Kia "EVs for All". Aqui, os participantes poderão ver os carros conceito EV3, EV4, EV9 e o EV6 GT, que foram apresentados anteriormente no EV Day da marca, em outubro.