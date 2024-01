CES 2024: a Samsung apresentará seus produtos “mais inovadores” impulsionados pela IA e SmartThings para 2024

A Samsung anunciou que a CES 2024 (9 a 12 de janeiro de 2024 em Las Vegas) será o evento em que apresentará os produtos, aplicativos e recursos de cozinha “mais inovadores para este 2024″, impulsionados pela inteligência artificial (IA) e conectividade SmartThings, que permitem um ecossistema que oferece melhores experiências de comida e cozinha.

De acordo com uma notícia publicada em seu blog oficial, "entre os produtos e recursos mais destacados da linha incluem-se o frigorífico 2024 Bespoke 4-Door Flex com AI Family Hub - o primeiro frigorífico doméstico com Internet das Coisas (IoT) lançado em 2016 - equipado com a nova função AI Vision Inside, o novo cooktop Anyplace e melhorias no serviço Samsung Food".

"Estamos orgulhosos e emocionados em mostrar esses recursos aprimorados de IA e conectividade, que utilizam a tecnologia mais recente para ajudar a todos a levar suas experiências com comida e cozinha para o próximo nível. Comprometemo-nos a garantir que os usuários desfrutem das múltiplas vantagens de nosso inovador ecossistema alimentar por meio de uma ampla gama de dispositivos e recursos", afirmou a marca coreana.

Samsung Refrigerador

Características do refrigerador Bespoke 4-Door Flex

Com o refrigerador Bespoke 4-Door Flex Refrigerator com AI Family Hub+ como peça central, o ecossistema alimentar "gira em torno de como as funções de IA desses produtos de cozinha e o serviço Samsung Food se conectam e se apoiam mutuamente, permitindo aos usuários ter um melhor relacionamento com seus alimentos ao longo do dia e oferecendo uma gama completa de experiências de cozinha inteligentes e conectadas", explicaram.

A notícia original explica que "Samsung Food também se conecta e vincula com o Samsung Health para melhorar a vida dos usuários. O serviço utiliza as informações de saúde coletadas pelo Samsung Health para sugerir receitas saudáveis e adequadas. Em seguida, os usuários podem enviar as instruções de cozimento dessas receitas para seus diferentes aparelhos de cozinha com apenas alguns toques".

Toque em "Exibir" para smartphones Samsung Galaxy.

Da mesma forma, é mencionado o Tap View, "que oferece maior comodidade ao permitir que os usuários espelhem facilmente a tela de seus smartphones Galaxy na tela do Family Hub+. Além disso, os usuários também podem desfrutar dos aplicativos YouTube e TikTok na tela da geladeira para obter mais informações e entretenimento".

Como finaliza a publicação na seção oficial de notícias do site da Samsung Electronics, “todos esses avanços contribuem para o grande objetivo da Samsung de expandir seu ecossistema alimentar baseado em IA e conectado perfeitamente, com o objetivo-chave de oferecer aos usuários experiências culinárias superiores que exigem menos esforço”.