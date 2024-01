CEO da Nvidia prevê que a inteligência artificial em breve superará as capacidades da mente humana.

Parece que não há volta atrás. A humanidade começou a percorrer um caminho em que cedo ou tarde será dominado pelas máquinas. A explosão da inteligência artificial, que completa apenas um ano em dezembro de 2023, está acelerando a um ritmo que é imparável.

Se compararmos, por exemplo, as primeiras versões do ChatGPT (dezembro de 2022) com as versões três meses depois (março ou abril de 2023), notamos que as diferenças são tão grandes e os avanços tão surpreendentes que não somos capazes de imaginar o que acontecerá em cinco anos.

Isso nos faz acreditar que as previsões feitas, entre outros especialistas, pelo CEO da Nvidia sejam bastante críveis. Jensen Huang, diretor executivo da empresa de tecnologia, afirma que a inteligência artificial será tão inteligente quanto os humanos em 5 anos. O empresário fez essa afirmação em uma conferência em Nova York em dezembro de 2023.

Huang disse que a IA está avançando a um ritmo tão rápido que é possível que a IA alcance a inteligência humana em menos de uma década. Ele destaca que a IA já superou os humanos em muitas tarefas, como o reconhecimento de imagens e o jogo de xadrez.

Jensen Huang CEO de Nvidia. (Bloomberg/Bloomberg via Getty Images)

As previsões de Huang coincidem com as do CEO da SingularityNET, Ben Goertzel. Este especialista em matemática diz que a IA está à beira de alcançar a "singularidade", um termo que deixou muitos perplexos.

A singularidade, no contexto da inteligência artificial, refere-se ao ponto em que a tecnologia atinge um nível de inteligência que supera amplamente a capacidade humana. Nesse cenário, a IA seria capaz de melhorar e replicar a si mesma, sem a necessidade de intervenção humana direta. É um conceito que levanta questões fundamentais sobre o controle e a direção da tecnologia no futuro.

De acordo com o que é relatado em “Es de Ciencia”, Ben Goertzel argumenta que o crescente investimento de grandes empresas em inteligência artificial levará a um sucesso tal que a tecnologia será capaz de operar de forma autônoma. Em outras palavras, a IA será tão refinada que poderá tomar decisões e evoluir sem depender da supervisão humana constante.