Adeus ChatGPT: a Inteligência Artificial Interativa será nossa obsessão em 2024

Quem já utilizou alguma plataforma de Inteligência Artificial (IA), como Midjourney, Bing Chat, Google Bard ou ChatGPT ao longo de 2023, terá percebido que, em geral, podem alcançar resultados impressionantes, mas estão longe de serem perfeitos.

Nos últimos meses, tem havido um verdadeiro frenesi pelo uso desses sites para explorar suas capacidades, sendo relativamente permissivos em relação à sua real eficiência e à profundidade de seus conteúdos gerados em relação às necessidades reais do usuário.

Isso sem contar alguns outros problemas atuais desses sistemas, como a questão dos altos custos, ou o conflito com as alucinações, onde o ChatGPT e similares são capazes de redigir mentiras tão bem articuladas que os leitores mais casuais pensariam que são reais.

2023 foi um ótimo ano para este setor, mas é hora de dar o próximo passo: a Inteligência Artificial Interativa, uma evolução que imagina um novo nível de integração entre a interface e o usuário, como talvez deveria ter sido desde o início.

É um assunto que vem sendo discutido há alguns meses e tudo indica que este ano que começa será o de sua implantação na rede para ocupar a mesma posição dos chatbots mais populares do momento.

O que é a Inteligência Artificial Interativa e por que irá chamar a atenção em 2024

Um extenso artigo dos colegas da DW antecipa o que está por vir nos próximos doze meses, onde a Inteligência Artificial Interativa pode roubar os holofotes que atualmente estão sendo dominados pelo ChatGPT e outras plataformas.

Embora os chatbots de Inteligência Artificial tenham sido uma das tendências tecnológicas mais destacadas de 2023, a triste realidade é que até mesmo o ChatGPT ainda tem suas limitações.

Frequentemente, produzem conteúdo que contém sérios erros factuais, que demonstra preconceitos ou que simplesmente é um monte de palha textual sem ter substância real.

Se adicionarmos a isso o fato de que eles costumam ser incapazes de realizar tarefas complexas ou que exijam uma maior integração ou feedback com humanos, poderemos ver o panorama real: ainda estamos longe do futuro. Mas a Inteligência Artificial Interativa pode mudar isso.

Inteligência artificial e sua relação com o humano no próximo milênio. Imagem de referência (zf L/Getty Images)

A IA interativa é uma forma de IA que permite aos humanos terem uma conversa mais profunda com seus chatbots. Em vez de simplesmente responder a comandos simples, a IA interativa pode entender o contexto da conversa e responder de forma mais humana.

Se você já assistiu aos filmes do MCU com Tony Stark conversando com J.A.R.V.I.S., você terá uma ideia concreta do que se trata essa nova tendência, onde os especialistas do setor tecnológico acreditam que a próxima onda de IA será muito mais interativa e semelhante à humana.

Um artigo da Techopedia publicado em outubro de 2023 nos mostrou como a Inteligência Artificial interativa também pode tomar decisões por si mesma e trabalhar com outras pessoas e outros chatbots para alcançar um objetivo. Além disso, ela pode se adaptar às preferências dos usuários e aprender com seus comentários.

Isso representa a vantagem e oportunidade de produzir conteúdo mais inovador e original. Suportando a carga de tarefas mais complexas e que consomem muito tempo. Com maior grau de consistência e reduzindo a margem para mentiras ou alucinações.

Tudo o que tem sido trabalhado com o Google DeepMind poderíamos considerar como um precursor da IA interativa. Mas é um fato que 2024 poderia nos apresentar novos serviços e tendências nesse campo.