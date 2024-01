Quais novidades se pode esperar na CES 2024, que começa no dia 9 nos EUA?

Chegar à Consumer Electronics Show (CES) 2024 significa entrar no antecâmara das próximas inovações tecnológicas que definirão tendência.

Este ano, o foco principal será na Inteligência Artificial (IA), com gigantes tecnológicos como Samsung, LG, Qualcomm e Google liderando, juntamente com a presença destacada de Patrick P. Gelsinger, CEO da Intel, uma das marcas que mais investe nesse item.

A IA será o ponto central do evento, pois tanto a Intel como a AMD apresentarão hardware projetado especificamente para lidar com cargas de trabalho de IA. Espera-se a chegada de novos laptops para jogos, inspirados pelo sucesso do Steam Deck.

No campo da saúde, são esperados avanços significativos em tecnologias de monitoramento, após a abertura do mercado após a proibição do Apple Watch.

Os telefones têm algo a dizer

Embora o foco da CES geralmente não seja em telefones celulares, espera-se que dispositivos recém-lançados na China sejam exibidos, como o OnePlus 12 e o Xiaomi 14, ambos incorporando o novo processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, líder na última plataforma móvel da Qualcomm com especial ênfase em inteligência artificial.

Juntamente com a IA, serão apresentadas inovações em diferentes áreas tecnológicas: realidade virtual, cibersegurança, saúde digital, hardware, beleza e automóveis.

Este ano, coincidindo com o centenário da CTA, o evento terá como foco o acesso equitativo à tecnologia. A saúde digital também terá um papel destacado, apresentando dispositivos médicos IoT e smartwatches centrados no monitoramento da saúde.

O evento será em Las Vegas (EUA), e acontece entre os dias 9 e 12 de janeiro.