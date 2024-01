Para migrar: os planetas mais habitáveis que poderiam existir na Via Láctea

Uma ilustração de dois exoplanetas ricos em água com atmosferas nebulosas. ROBERTO MOLAR CANDANOSA/JOHNS HOPKINS UNIVERSITY. (ROBERTO MOLAR CANDANOSA/JOHNS HO/Europa Press)

A exploração do cosmos nos levou a descobrir uma infinidade de mundos além do nosso Sistema Solar. E entre eles, alguns se destacam como possíveis candidatos para abrigar as condições necessárias para a vida.

De acordo com a revisão El Debate, aqui apresentamos uma lista dos cinco exoplanetas que, devido à sua distância em relação à Terra e certos aspectos de sua formação, nos inspiram esperança na busca por vida além de nossas fronteiras celestiais.

Esses exoplanetas representam uma janela fascinante para o desconhecido, impulsionando nossa curiosidade e avanço na exploração de mundos além de nossa casa celestial. Com cada descoberta, estamos mais próximos de responder à pergunta eterna: Estamos sozinhos no universo?

Cinco exoplanetas prontos para migrar

1. Kepler-186f: Localizado a cerca de 500 anos-luz da Terra, Kepler-186f é um exoplaneta que orbita na zona habitável de sua estrela hospedeira, Kepler-186. Este mundo rochoso é apenas um pouco maior do que a Terra, sugerindo a possibilidade de ter condições atmosféricas que poderiam permitir a presença de água em estado líquido.

Conceito artístico de Kepler-186f, um exoplaneta do tamanho da Terra que orbita uma estrela anã vermelha na constelação de Cygnus. NASA/TIM PYLE (Sebastian Carrasco/Europa Press)

2. KOI-4878.01: Este exoplaneta, localizado a cerca de 3.000 anos-luz de nós, tornou-se um foco de atenção devido ao seu tamanho semelhante ao da Terra e à sua órbita na zona habitável da sua estrela. Embora a distância seja considerável, a sua formação e características tornam-no um objeto interessante de estudo para a busca de vida extraterrestre.

3. Kepler-160e: Localizado a cerca de 3.000 anos-luz da Terra, este exoplaneta faz parte de um sistema estelar binário, Kepler-160. Sua posição na zona habitável e seu tamanho similar ao de Netuno levantam questões intrigantes sobre sua composição e capacidade de abrigar vida, especialmente em comparação com os planetas do nosso próprio sistema solar.

4. Kepler-62f: Localizado a aproximadamente 1.200 anos-luz de distância, Kepler-62f orbita ao redor da estrela Kepler-62. Este exoplaneta rochoso, com um tamanho próximo ao dobro da Terra, está na zona habitável, sugerindo que pode ter as condições adequadas para a existência de água líquida em sua superfície.

5. Kepler-442b: Localizado a cerca de 1.200 anos-luz de nós, Kepler-442b é um exoplaneta rochoso que orbita na zona habitável da estrela Kepler-442. Seu tamanho e posição sugerem que pode ser um dos mundos mais promissores na busca por ambientes propícios à vida como a conhecemos.