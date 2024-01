O impressionante e assustador vídeo de um propulsor de foguete caindo sem controle em uma área populosa na China

O lançamento de foguetes chineses e seu retorno descontrolado à Terra tornou-se um tema recorrente.

Recentemente, o Long March 3B experimentou esse problema, quando seus propulsores caíram em áreas povoadas da China após o lançamento. A queda foi capturada em um vídeo que se tornou viral nas redes sociais, mostrando a explosão em uma floresta densa na região de Guanxi, no sul da China.

O foguete, do Centro de Lançamento de Satélites Xichang, em Sichuan, lançou com sucesso dois satélites Beidou para a órbita terrestre média. No entanto, os propulsores laterais do Long March 3B caíram descontroladamente, atingindo áreas habitadas.

Esses eventos foram registrados por transeuntes e compartilhados em vários vídeos, mostrando explosões com um gás amarelo que pode ser tóxico.

Esses foguetes chineses, incluindo o Long March 3B, utilizam combinações altamente tóxicas de propelentes como a hidrazina e o tetróxido de nitrogênio.

Este incidente levantou questões sobre por que são feitos lançamentos em áreas habitadas, remontando a decisões estratégicas da China durante a Guerra Fria para proteger sua infraestrutura espacial.

Este episódio não é isolado: houve incidentes anteriores, como o lançamento descontrolado do foguete Long March-5B Y2 em 2022 e casos similares em 2021 e 2023. Esses eventos têm gerado preocupações internacionais e tensões devido ao risco potencial que representam para áreas habitadas.