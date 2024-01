Morning Recovery: a história do ex-engenheiro da Tesla que encontrou a cura para a ressaca

Imagem: Morning Labs | Experimentar uma ressaca após uma noite de festa é algo que muitos já enfrentaram. No entanto, Sisun Lee, um ex-engenheiro da Tesla, encontrou a cura com o Morning Recovery.

Alguns conseguem alcançar o emprego dos seus sonhos e é nesse ponto da trama que, de repente, se deparam com uma mina de ouro que não podem deixar escapar. Essa é a história do ex-engenheiro da Tesla Motors, Sisun Lee, e sua bebida Morning Recovery, capaz de curar a ressaca.

Nos últimos anos, Elon Musk e sua empresa automobilística têm dominado as manchetes por várias razões, desde as declarações do polêmico magnata sobre a aquisição do Twitter, agora X, até o problema atômico que a empresa de carros enfrenta com o lançamento da Cybertruck da Tesla.

O nome da Tesla Motors parece estar relacionado apenas com escândalos. Mas por algum motivo (um tanto óbvio), nestas datas festivas de fim de ano, a história de Sisun Lee e como ele encontrou a cura para a ressaca graças ao império de Musk ressurgiu.

Hoje vamos dar uma olhada nesta curiosa anedota que remonta a pelo menos cinco anos atrás, mas que sempre ressurge no final de dezembro com os inúmeros casos de excessos na festa que precisamos superar para retomar nossa vida normal.

A história do Morning Recovery e o engenheiro da Tesla Motors que descobriu a cura para a ressaca

Desde junho de 2017, o Business Insider nos contou a história de Sisun Lee, um ex-gerente de produto da Tesla, que acabou deixando sua carreira na indústria de carros elétricos para fundar a 82 Labs, uma empresa que desenvolve produtos para prevenir a ressaca.

Lee, aos 27 anos no momento em que iniciou seu projeto, que agora é chamado de More Labs, se inspirou para criar a empresa depois de ter uma ressaca particularmente desagradável após uma noite de festa em sua terra natal, Coreia do Sul, em 2016.

Em sua busca por uma cura para a ressaca, Lee descobriu um composto herbário chamado Dihidromiricetina (DHM) que tem sido usado em remédios asiáticos para a ressaca por milhares de anos, e assim começou a lenda.

Após conhecer as virtudes desta erva, Lee entrou em contato com Jing Liang, um cientista da Universidade do Sul da Califórnia que realizou pesquisas sobre o composto DHM, e pediu que ele preparasse um pequeno lote de bebidas com a substância. Foi assim que nasceu o Morning Recovery.

Depois de experimentar as bebidas com amigos, Lee ficou impressionado com sua eficácia e decidiu fundar sua própria empresa para comercializá-las. Isso implicou em ter que renunciar a sua promissora carreira na Tesla Motors naquele momento.

A empresa lançou seu produto no meio de 2017, em uma apresentação de garrafas de 100 ml que custam cerca de USD $5 cada, para se tornar um sucesso entre investidores que impulsionaram o negócio com seu capital.

O Morning Recovery, com seu composto de DHM, ajuda o fígado a decompor o álcool para prevenir a acumulação de toxinas que causam os sintomas da ressaca.

Desta forma, minimiza o impacto negativo do álcool nos neurotransmissores do cérebro e contém outros ingredientes benéficos, incluindo eletrólitos para reduzir a desidratação.

Às vezes, encontramos nosso destino por acaso. Ou por uma ressaca.