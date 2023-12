Revelados preço e data de lançamento do Humane AI Pin: o dispositivo que substituirá os celulares

Imagen: Humane | O smartphone pode se tornar coisa do passado com o Humane Ai Pin, um dispositivo que projeta interfaces sem uma tela. Sam Altman fala sobre isso.

Um dispositivo inovador tentará marcar um antes e um depois no mundo da tecnologia. Chama-se Humane Ai Pin e tem como objetivo substituir os celulares. Na verdade, ele muda o conceito de telefonia móvel tal como a conhecemos.

Este pequeno aparelho apareceu (e nos surpreendeu) no início de novembro. Humane Ai Pin é, como o nome sugere, um pin que pode ser colocado em qualquer bolso e transmitir suas informações visuais para qualquer superfície, como a mão, conforme mostrado em nossa imagem de capa.

A empresa que as desenvolve, apoiada pela Open Ai de Sam Altman, informa em seu site que as três versões disponíveis para o público já estão prontas para serem encomendadas. Além disso, eles detalham que as primeiras entregas serão feitas em março de 2024.

As opções de diferentes versões do Humane Ai Pin são:

Eclipse: que custa 699 dólares.

Lunar: com um valor de 799 dólares.

Equinócio: que sai pelo mesmo preço que o Lunar, por 799 dólares.

Humane Ai Pin

Os Humane Ai Pin não são exatamente celulares, mas sim um dispositivo portátil e inteligente, baseado em roupas. Para funcionar, ele utiliza uma variedade de sensores que permitem interações computacionais naturais e intuitivas para quem o estiver usando.

Não precisa ser emparelhado com um smartphone ou outro dispositivo complementar, inclui reconhecimento óptico impulsionado por IA e uma tela projetada a laser, tudo impulsionado por uma plataforma avançada Snapdragon da Qualcomm Technologies.

"O dispositivo prioriza a privacidade, com aspectos como a ausência de palavra de ativação e, portanto, a ausência de escuta 'sempre ativa', refletindo a visão da Humane de criar produtos que coloquem a confiança no centro", diz a empresa em um comunicado.