O e-mail noturno para Tim Cook que desencadeou uma guerra de patentes: os bastidores por trás da proibição do Apple Watch nos EUA

O mundo tecnológico testemunhou um dos momentos mais sombrios da Apple nos últimos tempos.

E é que a notícia do veto ao Apple Watch nos Estados Unidos deu a volta ao mundo, mas agora um novo aspecto do caso se abre.

A razão? Após a suspensão temporária de sua comercialização devido a um problema de violação de patentes, hoje descobrimos que esses smartwatches estão de volta às lojas.

Isto devido a um recesso, enquanto o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos analisa o recurso da Apple.

O início do caos...

A disputa remonta a outubro de 2013, quando numa madrugada Tim Cook recebeu um e-mail de um pesquisador, Marcelo Lamego, que trabalhou na Cercacor Laboratories Inc. e Masimo Corp., empresas relacionadas a equipamentos médicos.

No email, Lamego propunha o desenvolvimento de uma tecnologia pioneira para monitorar a saúde e o bem-estar, o que poderia posicionar a empresa na vanguarda do mercado de wearables.

Depois disso, o pesquisador juntou-se à Apple e trabalhou na integração da tecnologia de medição de oxigênio no sangue nos Apple Watch.

Reviravolta na trama

A reviravolta nesta história aconteceu quando a Masimo, uma empresa de tecnologia médica, acusou a Apple de infringir suas patentes relacionadas a essa tecnologia.

Isso ocorreu após a empresa de Cook lançar o Apple Watch Series 6 em 2020, que incluía a tecnologia de oximetria de pulso.

Após isso, a Masimo processou a Apple no tribunal do Distrito da Califórnia, alegando roubo de segredos comerciais.

Em detalhe, a acusação se centrava na suposta infração de cinco patentes relacionadas com a tecnologia de medição de oxigênio no sangue, Oxygen Blood, uma característica essencial dos últimos modelos de relógios inteligentes da Apple.

Posteriormente, a Masimo lançou seu próprio relógio inteligente, o W1, e a Apple os processou por copiar sua tecnologia.

A situação complicou-se em junho de 2021 com uma denúncia da Masimo perante a ITC por violação de patentes, levando à proibição dos últimos modelos do Apple Watch.

E, após uma investigação, a ITC decidiu em outubro que a Masimo estava correta, dando à Apple um prazo de 60 dias para obter a licença da tecnologia em disputa ou apelar da decisão.

A resposta da Apple

Assim, antes que esse prazo terminasse, a Apple retirou seus relógios do mercado americano no dia 25 de dezembro.

A administração de Joe Biden decidiu manter o veto, levando a Apple a anunciar planos para modificar o software de seus wearables e evitar a violação de patentes.

O que acontecerá com o Apple Watch?

Agora, com a suspensão da proibição de vendas e importações de ambos os dispositivos pela Corte de Apelações, a Apple anunciou que os Apple Watch Series 9 e Ultra 2 voltarão às lojas e revendedores oficiais.

Esta decisão ocorre depois de a Apple ter apresentado um recurso aceito pelo tribunal e proposto mudanças para cumprir as patentes da Masimo.

De acordo com The Verge, é previsto que o Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos se pronuncie sobre essas modificações em 12 de janeiro, e caso não o faça, o Tribunal poderá considerar prorrogar a suspensão da proibição até que a disputa seja resolvida.

As disputas de patentes na indústria tecnológica podem ser uma questão séria, assim como a rapidez com que as grandes corporações devem responder às decisões legais que afetam sua presença no mercado.

Vamos ver como essa história continua, e quem sairá beneficiado após a investigação dos EUA contra a empresa mais valiosa do mundo.