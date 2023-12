O bar instala alarmes nos copos de cerveja para que não sejam roubados

Um dos maiores atrativos ao compartilhar uma cerveja em um bar é o copo em que ela é servida. Isso é demonstrado pelas determinações singulares que os proprietários de diferentes clubes e restaurantes ao redor do mundo estabeleceram para cuidar do seu próprio.

Tecnologia a serviço do empreendedor: eles optaram por diferentes sistemas de alarme para evitar que os copos com logotipos sejam roubados. Eles se tornam um troféu atraente para aqueles que gostam de beber cerveja.

E há muitas opções para evitar roubos. Até mesmo alguns métodos meio arcaicos: um exemplo disso é o que aconteceu no Bruges Beerwall, um clube na Bélgica, onde os clientes devem deixar um sapato como garantia.

Alarmas de segurança: como um varejo

No Chile, a situação não está muito diferente, pois recentemente o proprietário de um conhecido bar em Santiago optou por instalar alarmes de segurança em seus cálices. Renzo Tissinetti, chef com estrela Michelin e dono do gastrobar Malva Loca, mencionou em suas redes sociais que a medida peculiar é para preservar seus copos, mas também para chamar a atenção dos visitantes do local.

Como funcionam os alarmes de varejo? Os alarmes das lojas são dispositivos de segurança projetados para prevenir roubos. Eles funcionam por meio de um sistema de sensores que detectam movimentos ou a manipulação de objetos etiquetados com um sensor magnético ou de radiofrequência. Quando um alarme é ativado, emite um som ou alerta para algum centro de controle.

Por que se levam os copos?

O design, seus detalhes, o cristal exclusivo e a marca são os elementos que aparentemente definem o que é desejado nas taças. Roubar está sempre errado, mas a ocorrência de levar as taças vem acontecendo há vários anos, segundo relatos de vários donos de bares.

Parece que as pessoas o veem como um objeto de desejo ou um "prêmio" depois de beber a cerveja. Na maioria das vezes, isso surge da aspiração de colecionar.

Vão haver copos extras

A marca de cervejaria AB InBev, Stella Artois, tomou a medida curiosa de fornecer a alguns proprietários de bares que estão passando por essa situação, com cem cálices, para que as pessoas possam desfrutá-los. Eles terão uma campanha para promover seus cálices (copos).

Bares associados estarão oferecendo copos como incentivo para as pessoas levarem, já que no final eles sempre desaparecem. É melhor ser honesto e não roubar. Esses copos são objeto de desejo e agora as pessoas poderão tê-los em casa. Ou então: Que soe o alarme!