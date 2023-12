Fotógrafo italiano esperou seis anos para capturar essa impressionante imagem da Lua cheia nas montanhas de Turim

A fotografia é uma arte e quando combinada com os espetáculos do espaço, resulta nesta maravilha capturada por Valerio Minato. O fotógrafo italiano ganhou o prêmio da NASA de captura astronômica do dia ao registrar a Lua surgindo por trás das montanhas de Turim.

Valerio Minato, depois de obter o reconhecimento da NASA, falou com o portal Corriere Torino e expressou como passou por um longo processo para capturar a Lua cheia com as paisagens noturnas da cidade italiana.

Especialistas da agência espacial norte-americana afirmam que esta é "a imagem astronômica mais bela do mundo" e a divulgaram em todos os canais da organização, sendo até comentada por astrônomos da mesma.

Trata-se do primeiro reconhecimento da NASA para Minato, que tem muitos anos realizando trabalhos fotográficos relacionados à astronomia. O meio turinês citado informa que Valerio tem uma página no Facebook onde vende calendários espaciais com suas 12 melhores fotos de cada ano. Este, sem dúvida, terá um toque especial.

Esta foto surpreendente foi tirada de uma área chamada Mole. Ele apontou para a Sacra di San Michele, também conhecida como Catedral, Montanha. O segredo para esta captura foi a paciência: "Mudar de perspectiva e saber esperar: a ideia para esta foto, por assim dizer, eu tive em 2017", disse ele ao Corriere Torino.

Embora oficialmente diga que encontrou o ponto exato em 2017, "na realidade foram necessários ainda mais anos", comenta o fotógrafo.

"Eu tenho fotografado desde 2012, primeiro em Turim e depois nos arredores, para ver a cidade de diferentes pontos e distâncias. Em certo momento, comecei a procurar o ponto para ter a cúpula de Superga e o Monviso perfeitamente alinhados. Eu vi isso em 2017 em uma colina na área de Chivassese, entre San Raffaele Cimena e Castagneto Po, a 40 minutos de carro", destacou.