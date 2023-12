A crua realidade das confissões de David Grusch sobre a presença de extraterrestres na Terra

David Grusch, um ex-oficial da Força Aérea dos Estados Unidos, revelou uma série de “segredos” governamentais que agora é muito difícil de ignorar. O ex-funcionário disse, sob juramento na Câmara dos Representantes dos EUA, que organizações públicas americanas possuíam evidências biológicas e tecnológicas não humanas. Em poucas palavras, ele confirmou que os extraterrestres já chegaram e que tudo isso tinha sido mantido escondido até agora.

Realmente chegaram? Avi Loeb, um renomado físico teórico especializado em astronomia e matéria extraterrestre, analisa as declarações de David e, desde o início, derruba tudo o que ele disse. Com base nas supostas inconsistências do ex-piloto da Força Aérea, o especialista tem argumentos para dizer que as revelações são uma completa farsa.

Primeiramente, de acordo com uma análise do El Confidencial, David Grusch não apresenta evidências físicas do que está dizendo. Isso seria, especificamente, a prova para duvidar do que ele está dizendo.

Chegaram? Mhoni Vidente revelou uma terrível previsão sobre OVNIs e extraterrestres na Terra.

"Não precisamos confiar em afirmações de segunda mão desse tipo. O privilégio dos cientistas em exercício é que eles podem encontrar a resposta diretamente, sem depender de pistas e rumores", diz Avi Loeb em sua resenha para El Confidencial.

“As minhas dúvidas intensificaram-se quando Grusch sugeriu uma possível interpretação científica das suas afirmações. Ele mencionou o contexto extradimensional e o princípio holográfico da teoria das cordas, ambos conceitos muito questionáveis para os quais não existe qualquer evidência experimental. Os efeitos da gravidade quântica desse tipo não têm nada a ver com fenômenos de baixa energia e baixa curvatura espaço-temporal perto da Terra. Caso contrário, já teríamos detectado a sua existência nos nossos laboratórios há muito tempo”, disse o físico teórico no seu escrito.

Avi Loeb está dividido entre duas opções para compreender a origem das declarações de Grusch: uma é que ele exagerou as informações às quais teve acesso, ou duas, que chamou a atenção da mídia com afirmações infundadas para encobrir outros programas secretos de entidades governamentais dos Estados Unidos.

Em ambos os casos, infelizmente, continuamos sem confirmação de vida extraterrestre.