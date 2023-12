Mais uma vez Elon Musk: X está sendo acusada de não pagar bônus anuais a seu pessoal

Elon Musk anunciou que X desmonetizará as publicações cujo conteúdo seja corrigido por meio de Notas da Comunidade, com a esperança de aumentar o "incentivo à precisão em vez do sensacionalismo". | Foto: AFP via Getty Images (USUARIO)

Uma ação legal contra X, anteriormente conhecida como Twitter, avançou após a decisão de um juiz federal na última sexta-feira. A empresa está sendo acusada de não cumprir o pagamento de bônus anuais prometidos aos seus funcionários.

A ação foi iniciada em junho por Mark Schobinger, que era diretor de compensação na empresa, em seu próprio nome e representando milhares de funcionários atuais e antigos da marca, cujo proprietário é Elon Musk.

Os demandantes alegam que a empresa não cumpriu as promessas verbais feitas a todos os funcionários que estiveram em X a partir de 1 de janeiro de 2023, prometendo-lhes uma parte das suas bonificações anuais.

De acordo com o processo judicial, o valor total devido ultrapassa os 5 milhões de dólares. No entanto, a advogada do demandante, Shannon Liss-Riordan, em declarações ao Business Insider, afirmou que os bônus não pagos chegam a "dezenas de milhões de dólares".

"Estimamos que alguns milhares de funcionários tinham direito a receber esses bônus", acrescentou.

Na sexta-feira, o juiz Vince Chhabria rejeitou o pedido dos advogados da X para arquivar o caso. Eles argumentaram que não se poderia exigir que a empresa cumprisse com os acordos verbais entre Schobinger e a administração anterior.

No entanto, o juiz determinou que a alegação de Schobinger "plausivelmente afirmava um descumprimento contratual" de acordo com as leis da Califórnia.

O juiz explicou: "Uma vez que Schobinger cumpriu com o que o Twitter solicitou, a oferta do Twitter de pagar um bônus se tornou um contrato vinculativo sob a lei da Califórnia. Ao supostamente se recusar a pagar o bônus prometido, o Twitter violou esse contrato".

A demanda afirma que a direção do Twitter havia prometido aos funcionários 50% de seus bônus anuais de 2022 se permanecessem na empresa durante a aquisição de Musk, concluída em outubro de 2022.

A Forbes indica que os bônus anuais geralmente são pagos no primeiro trimestre do ano seguinte. Schobinger afirma que esses pagamentos nunca se concretizaram.

Os advogados de X argumentaram que este contrato verbal não tinha validade de acordo com a lei do Texas, onde insistiram que o caso deveria ser julgado. No entanto, o juiz determinou que o caso seria regido pela lei da Califórnia e que, independentemente da lei estadual, todos os pedidos de demissão "falharam".

Schobinger renunciou em maio e alegou que X "não cumpriu várias promessas feitas aos funcionários", incluindo a falta de pagamento dos bônus de 2022, de acordo com a denúncia. A recente decisão judicial de Chhabria adiciona mais um obstáculo legal ao já crescente número de problemas legais de X.

A empresa enfrentou diversas demandas nos últimos meses por atrasos no pagamento de aluguéis e outros serviços, bem como por ações fracassadas de funcionários que foram demitidos ou renunciaram logo após a aquisição por parte de Musk.